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Cinci hoca sosyal medyayı karıştırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 08:32 | Son Güncelleme

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, medyumluk yapan ve 'Aydınlı cinci hoca' olarak bilinen 36 yaşındaki Mehmet Pala, dün polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Pala, emniyetteki ifadesinin ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Cinci hoca sosyal medyayı karıştırdı

Olay, dün akşam saatlerinde Bozdoğan'da meydana geldi. Kendisini medyum olarak tanıtan ve Aydınlı cinci hoca olarak bilinen Mehmet Pala'nın sosyal medyadaki paylaşımlarının şikayet edilmesi üzerine polis tarafından incelemeye alındı.

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Yapılan incelemenin ardından Pala, dün evine yapılan baskınla gözaltına alındı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Pala, işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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DHA

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Aydın Bozdoğan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu kadar salağı bu ülke nasıl besliyor anlamış değilim.
Cinleri kurtaramadı mı onu? Sizi gidi Din tüccarları sizi.
adam kaşeli imzalı çalışıyor. allah bilir vergi de veriyordur. herkes kurmuş tezgahını
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