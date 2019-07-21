Çinçin'de Portekiz mutfağı rüzgarı

Selen YALAZ-Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan ve eski adı 'Çinçin' olan Gültepe Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri, Portekiz'de 15 gün mutfak eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva'yı okula davet eden öğrenciler, Portekiz mutfağına özgü yöntemlerle pişirdikleri yemekleri büyükelçiye ikram etti. Ankara'da daha çok dezavantajlı çocukların eğitim gördüğü Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenleri, Yiyecek-İçecek Bölümü öğrencileri için 'Bozkırda Yüzen Balıklar' adında bir proje düzenledi. Avrupa Birliği işbirliğinde Türkiye Ulusal Ajansı'ın desteğiyle düzenlenen proje kapsamında, öğrenciler deniz mutfağı alanında uzmanlaşmak için Portekiz'in Braga kentine gitti. Öğrenciler, 15 gün boyunca çeşitli restoran ve otellerde mutfak eğitimi aldı. Özellikle Portekiz mutfağına özgü pişirme yöntemleri ve sunum tekniklerini üzerine eğitim alan öğrenciler, Türkiye'ye döndükten sonra Portekiz Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva'yı okulda yemeğe davet ettiler. Öğrencilerin okul mutfağında hazırladıkları Portekiz yemekleri, Büyükelçi Paula Leal Da Silva ve davetlilerden tam not aldı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİN ÇOĞU DAHA ÖNCE ALTINDAĞ'DAN DIŞARI BİLE ÇIKMADI' Altındağ Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Bakiye Korkmaz, 12 öğrenci ve 1 öğretmenin sömestr tatilinde Portekiz'e gidip eğitim aldığını belirterek, "Orada deniz ürünlerini yani Portekiz’e özgü yemekleri öğrendiler. Bizler de öğrencilerimiz oradan döndükten sonra Portekiz büyükelçimize bir yemek daveti teklifiyle gidebileceğimizi düşündük" dedi. Müdür Korkmaz, 'Çinçin' diye adlandırılan mahallede bulunan bu okulda özellikle dezavantajlı öğrencilerin okuduğunu belirterek, çoğu öğrencinin daha önce okullarının bulunduğu bölgeden hiç dışarı çıkmadığını söyledi. Maddi imkansızlık içinde bulunan öğrencilerin Portekiz'e giderken çok heyecanlandığını belirten Korkmaz, şöyle konuştu: "Onlar için en büyük sorun dil bilmiyor olmalarıydı. Orada kendilerini ifade edememekten, zorluklarla karşılaşmaktan çekiniyorlardı. Fakat hiç korktukları gibi olmadı. Portekiz’de güzel karşılandılar, orada bulunan insanlar onlara yardım etmişler. Öğrencilerimiz yabancılık çekmemişler. Hatta staj yaptıkları restoranlarda Türk mutfağı günleri yapmışlar. Öğrencilerimizin staj yaptıkları kurumlardan da geri dönüşler çok güzel oldu. Bugün neler öğrendiklerini ve kendilerini ne kadar geliştiklerini bize gösterdiler. Gerçekten sunumlar çok başarılıydı. Herkesin de yemeklerden memnun kaldığını düşünüyorum."

'KENDİMİ BRAGA'DA HİSSETTİM' Portekiz Ankara Büyükelçisi Paula Leal Da Silva ise böyle bir organizasyona katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Bu fırsatı verdikleri için bu muhteşem öğrencilere, öğretmenlere ve okula teşekkür ederim. Benim için burada olmak bir onur. Türk arkadaşlarımla Braga’da en güzel Portekiz yemeklerini yiyorum gibi hissettim" dedi. Ülkeleri ve insanları birbirlerine yaklaştırma görevinin büyükelçilere ait olduğunu ifade eden Silva, "Böyle projeler olduğunda ve insanlar birbirlerinin kültürlerini paylaştığında ülkeler ve insanları birbirine daha da yakınlaşıyor. Bu sebeple bu projenin bize sağladığı olanaklardan dolayı çok etkilendim. Burada gördüm ki bu okul, öğrencilerini geleceğe ve sektöre hazırlıyor. Bu işe imza atan herkesi bu başarılı projeden dolayı kutluyorum" diye konuştu. 'PORTEKİZ YEMEKLERİ DE GÜZEL AMA TÜRK MUTFAĞI İLE YARIŞAMAZ' 12’nci sınıf öğrencisi Gülcan Karabudak, Portekiz’de aldıkları eğitimin çok farklı bir deneyim olduğunu belirterek, "Portekiz’in 4 tarafı denizlerle çevrili olduğu için yemeklerinin çoğu deniz mahsulleriyle yapılıyor. Biz de orada deniz mahsulleri yani balık yemekleri üzerine eğitim aldık, staj yaptık" dedi.