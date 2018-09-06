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Cincinnati'de Bir Bankada Ateş Açıldı: 4 Ölü

06.09.2018 18:53 | Son Güncelleme

Amerika’nın Ohio eyaletindeki Cincinnati kentinde bir bankada ateş açıldı. Polis, olayda silahlı saldırgan dahil dört kişinin öldüğünü bildirdi

Cincinnati'de Bir Bankada Ateş Açıldı: 4 Ölü

Amerika’nın Ohio eyaletindeki Cincinnati kentinde bir bankada ateş açıldı. Polis, olayda silahlı saldırgan dahil dört kişinin öldüğünü bildirdi.

Polis müdürü Eliot Isaac yaptığı açıklamada saldırganın bu sabah kent merkezindeki Fifth Third Bankası’nın yükleme bölümünde ateş açtığını belirtti.

Isaac’ın verdiği bilgiye göre, saldırgan daha sonra bankanın lobisine geldi ve polisle çatışmaya girdi. Saldırganın kendisini mi vurduğu yoksa polis tarafından mı vurulduğu henüz net değil.

Kurbanlardan biri olay yerinde hayatını kaybetti.

Cincinnati Belediye Başkanı John Cranley, saldırganın “masum kurbanları” hedef aldığını ve “korkunç” bir sahne yaşandığını söyledi.

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