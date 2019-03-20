HABER

Çin'de 110 milyon yıllık kuş fosili bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 16:22 | Son Güncelleme

Araştırmacılar, kuş fosilinin içinde yumurta kalıntıları da tespit etti

Çin'in kuzeybatısında içinde yumurta kalıntıları olan 110 milyon yıllık kuş fosili bulunduğu bildirildi.

"Sciencemag" internet sitesinde yer alan habere göre, Pekin’deki Çin Bilimler Akademisi Omurgalı Paleontoloji ve Paleoantropoloji Enstitüsünden (IVPP) Dr. Alida Bailleul ve Dr. Jingmai O'Connor'ın ekibi, ülkenin kuzeybatısında vücudunun içinde yumurta parçaları olan kuş fosili buldu.

Bailleul, serçe büyüklüğünde kuş fosilinin oldukça iyi korunmuş olduğunu ifade ederek incelemeler sonucunda kuşun içindeki bazı dokuların yumurta kabuğu ve kalıntıları olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Bailleul, yumurtadaki yapısal bozukluklar nedeniyle kuşun 110 milyon önce ölmüş olabileceğini kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Şimdi de bu moda oldu! Şimdi de bu moda oldu!
AK Parti'li Turan: Türkiye ayağa kalkarsa, dünyanın kaderi değişirAK Parti'li Turan: Türkiye ayağa kalkarsa, dünyanın kaderi değişir
8 aydır yatağa bağımlı Batuhan'ın ailesinin isyanı8 aydır yatağa bağımlı Batuhan'ın ailesinin isyanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fosil küs yumurta

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kapının önüne koyarız!

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Bakan açıkladı! Marketlerde zorunlu olacak

Şırnak'tan kahreden haber

Şırnak'tan kahreden haber

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Instagram'ı salladı! Bembeyaz elbisenin içine...

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

Avustralya Başbakanı: İlişkilerle ilgili tüm seçenekler masada

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İran ile kritik operasyon görüşmesi

Operasyondan ilk kare geldi

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

İlkokulda korkutan anlar! 11 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

Adana'da terör propagandası operasyonu: 11 gözaltı

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Depremden kaçarken ölümden son anda kurtuldu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

Kız arkadaşına laf atan arkadaşını vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.