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Çin’de 13 Kanada vatandaşının gözaltına alınması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2019 13:55 | Son Güncelleme

Çin Adalet Bakanı Yardımcısı Liu Cınyü: - "Çin, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülke. Vakaların ele alınış sürecinde bu kişilerin yasal hak ve çıkarları korunacak"

PEKİN (AA) - Çin Adalet Bakan Yardımcısı Liu Cınyü, Kanada hükümetinin 13 Kanada vatandaşının Çin’de gözaltına alındığına yönelik açıklamasına ilişkin, ilgili kişilerin işlemlerinin yasalara göre yürütüldüğünü belirterek, “Çin, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülke." dedi.

Adalet Bakanı Yardımcısı Liu, Çin Devlet Konseyi Enformasyon Dairesi’nin düzenlediği basın toplantısında, 13 Kanada vatandaşının bu ülkede gözaltına alınmasına ilişkin, “Çin, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülke. Vakaların ele alınış sürecinde ilgili kişilerin yasal hak ve çıkarları korunacak." diye konuştu.

Liu, söz konusu Kanada vatandaşlarının kimliğine ve ne zaman gözaltına alındıklarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang da günlük basın toplantısında konuya ilişkin “somut bilgi veremeyeceğini” kaydetti.

Kanada’dan dün yapılan açıklamada Huawei Mali İşler Direktörü Mıng Vancou'nun 1 Aralık'ta tutuklanmasından bu yana 13 Kanada vatandaşının Çin hükümeti tarafından gözaltına alındığı, sadece 8'inin serbest bırakıldığı bildirilmişti.

Gözaltına alınanlar arasında Michael Spavor ve Michael Kovrig'in de bulunduğu kaydedilmişti.

Çin, Kovrig ve Spavor'u ulusal güvenliği tehdit eden işlere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına aldıklarını açıklamıştı.

Çin, Mıng'ın Kanada’da tutuklanması sonrası Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'u Dışişleri Bakanlığına çağırmış ve Mıng’ın serbest bırakılmasını talep ederek aksi durumda bunun ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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