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Çin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 13:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinde 15 Temmuz'un 3. yılı dolayısıyla anma töreni düzenledi - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen: - "FETÖ, Türkiye için olduğu kadar dost ve müttefik ülkeler için de büyük bir tehdittir" - "FETÖ'nün saklı bulunduğu kurumların, kurduğu derneklerin yakından takipçisiyiz. Çin'de bunlara ait kurum ve kuruluşlar kapatıldı"

PEKİN (AA) - Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü vesilesiyle "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma töreni düzenlendi.

Pekin Büyükelçiliği konutunda elçilik çalışanları ve Türk vatandaşlarının katılımıyla düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma töreni, 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Törende Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olanların gerçek hikayelerinden derlenen videoların izlenmesinin ardından Büyükelçi Abdülkadir Emin Önen, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "O gece darbecilerin kendi milletine karşı gösterdiği vahşet ve hıyaneti tanımlamak için kelimeler kifayetsizdir. Söz konusu teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihindeki en kanlı terör eylemidir. Ancak, tıpkı 104 yıl önce Çanakkale’de olduğu gibi, 15 Temmuz gecesinde de en modern silahlar, milletimizin cesareti, inanç ve kudreti karşısında çaresiz kalmıştır." ifadelerini kullandı.

FETÖ’nün hain darbe teşebbüsünün üzerinden üç yıl geçtiğini hatırlatan Önen, Türkiye'nin halen yurt içinde ve yurt dışında habis bir ur gibi kök salmış bu terör örgütüyle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

- Yurt dışında FETÖ ile mücadele sürüyor

Büyükelçi Önen, yurt dışında da FETÖ’yle mücadelenin Türk vatandaşlarının da destek ve yardımlarıyla sürdüğüne işaret ederek, "Bu bağlamda öncelikle yurt dışında yaygın bir yapılanmaya sahip terör örgütü FETÖ’ye karşı diğer ülkelerin farkındalığını artırmaya çalışıyor ve muhataplarımızı müteyakkız olma konusunda defaatle uyarıyoruz. FETÖ, Türkiye için olduğu kadar dost ve müttefik ülkeler için de büyük bir tehdittir." diye konuştu.

FETÖ ile mücadeleninin uzun soluklu bir mücadele olacağını kaydeden Önen, "Ülkemizde bu mücadelenin devamı için gerekli siyasi irade, milli dayanışma ve birlik mevcuttur." dedi.

Büyükelçi Önen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede ise, "FETÖ'nün saklı bulunduğu kurumların, kurduğu derneklerin yakından takipçisiyiz. Çin'de bunlara ait kurum ve kuruluşlar kapatıldı." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çin FETÖ Türkiye

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