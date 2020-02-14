Çin’de 1700 Sağlık Çalışanı Virüs Kaptı

Çin’de 1400’e yakın kişinin ölümüne neden olan ve Asya’nın diğer kesimleriyle ABD ve Avrupa’ya da yayılan Corona salgınından 1700’ün üzerinde Çinli sağlık görevlisinin de etkilendiği açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun başkan yardımcısı Zeng Yixin düzenlediği basın toplantısında, virüsü kapan sağlık çalışanlarından altısının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zeng, sağlık komisyonunun bu sorundan büyük endişe duyduğunu ve sağlık tesislerinde salgının önlenmesi ve kontrolu konusunda tüzükler yayınladığını kaydetti.

Zeng, üç gün öncesi itibariyle doğrulanan vakaların yaklaşık yüzde 3,8’ini sağlık çalışanlarının oluşturduğu bilgisini verdi.

Diğer yandan ülkedeki vaka ve ölüm sayıları da artmaya devam ediyor. Perşembe gecesi itibariyle Çin’de doğrulanan vakaların sayısı bir önceki güne göre 5 bin 90 artarak 63 bin 851’e yükseldi. Ölü sayısı da en son 1380’e yükseldi.

Hubei eyaletinde vaka sayılarının belirlenmesinde yeni bir yöntem kullanılmaya başladı. Artık vakaların listeye dahil edilmesinde laboratuvar testlerini beklemek yerine doktorun teşhisi yeterli olacak. Son günkü 5 bin 90 yeni vakanın 3 bin 95’inin bu kategoriye giriyor. Vaka sayısındaki artışın hızlanmasının bu yeni yöntemden kaynaklanıyor olabileceği belirtiliyor.