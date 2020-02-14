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Çin’de 1700 Sağlık Çalışanı Virüs Kaptı

14.02.2020 19:58 | Son Güncelleme

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun başkan yardımcısı Zeng Yixin düzenlediği basın toplantısında, virüsü kapan sağlık çalışanlarından altısının yaşamını yitirdiğini belirtti

Çin’de 1700 Sağlık Çalışanı Virüs Kaptı

Çin’de 1400’e yakın kişinin ölümüne neden olan ve Asya’nın diğer kesimleriyle ABD ve Avrupa’ya da yayılan Corona salgınından 1700’ün üzerinde Çinli sağlık görevlisinin de etkilendiği açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun başkan yardımcısı Zeng Yixin düzenlediği basın toplantısında, virüsü kapan sağlık çalışanlarından altısının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Zeng, sağlık komisyonunun bu sorundan büyük endişe duyduğunu ve sağlık tesislerinde salgının önlenmesi ve kontrolu konusunda tüzükler yayınladığını kaydetti.

Zeng, üç gün öncesi itibariyle doğrulanan vakaların yaklaşık yüzde 3,8’ini sağlık çalışanlarının oluşturduğu bilgisini verdi.

Diğer yandan ülkedeki vaka ve ölüm sayıları da artmaya devam ediyor. Perşembe gecesi itibariyle Çin’de doğrulanan vakaların sayısı bir önceki güne göre 5 bin 90 artarak 63 bin 851’e yükseldi. Ölü sayısı da en son 1380’e yükseldi.

Hubei eyaletinde vaka sayılarının belirlenmesinde yeni bir yöntem kullanılmaya başladı. Artık vakaların listeye dahil edilmesinde laboratuvar testlerini beklemek yerine doktorun teşhisi yeterli olacak. Son günkü 5 bin 90 yeni vakanın 3 bin 95’inin bu kategoriye giriyor. Vaka sayısındaki artışın hızlanmasının bu yeni yöntemden kaynaklanıyor olabileceği belirtiliyor.

Japonya’daki tur gemisinden yaşlılar tahliye ediliyor

Öte yandan dün ilk Corona virüsü kaynaklı ilk ölümün meydana geldiği Japonya’da yedi yeni vaka tespit edildi. Japonya’daki toplam vaka sayısı 258’e yükseldi. Bu vakaların 218’i Yokohama’da karantina altında tutulan Diamond Princess tur gemisi yolcularından oluşuyor.

Sağlık yetkilileri, 11 yaşlı yolcunun testlerde negatif çıkmaları üzerine gemiden ayrılmalarına izin verildiğini açıkladı. İleriki günlerde daha fazla yaşlı yolcunun da 14 günlük karantina süresi dolmadan önce gemiden ayrılması bekleniyor. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, kronik kalp rahatsızlığı olan ve penceresiz kabinlerde kalan 80 yaş ve üzerindeki yolcuların testlerden negatif çıkmaları halinde gemiyi terk etmelerine izin verileceğini açıkladı.

Çin’in dışındaki yerlerde 580’in üzerinde vaka tespit edildi ve Filipinler, Hong Kong ve Japonya olmak üzere üç ölüm meydana geldi.

Çin salgını kontrol altına alabilmek için eşi görülmemiş düzeyde tedbirler uyguluyor. Salgından en fazla etkilenen kentlere giriş çıkışlar yasaklanırken, birçok yerde yerel halkın evlerinden ya da sitelerinden sadece alışveriş ve günlük ihtiyaçlar için ayrılmasına izin veriliyor.

Çin’de yüz milyonlarca kişinin hareket kabiliyeti kısıtlanmış durumda

Çin’de toplamda 500 milyon civarında kişi bu tür tedbirler altında hareket kabiliyetleri kısıtlanmış vaziyette yaşıyor. Bu sayı, ABD’nin toplam nüfuzdan fazla ve dünya nüfusunun da yüzde 6,5’unu oluşturuyor.

Cuma günü itibariyle Çin’de en az 48 kent ve 4 eyalet, halkın hareket kabiliyetini kısıtlayan uygulamar getirmiş durumda. Bu tedbirler arasında, sitelere sadece orada kayıtlı olanların alınması, otoyollar, demiryolları ve kamu taşımacılığı sistemlerinin kapatılması gibi uygulamalar da bulunuyor.

Vietnam iki tur gemisini geri çevirdi

Bu arada Vietnam da Corona virüs salgını endişesiyle iki tur gemisine rıhtıma yanaşma izni vermedi.

Virüs yüzünden Güneydoğu Asya’daki birçok tur gemisi seferi ya iptal edildi ya güzergahları değiştirildi ya da rıhtıma yanaşmalarına izin verilmiyor.

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