Çin’de 18 Milyon Kişi Karantina Altında

Çin hızla yayılan yeni Corona virüsü salgınını kontrol altına almaya çalışıyor. Yetkililer salgının çıkış yeri olduğu düşünülen Wuhan ve komşusu Huanggang kentlerini karantinaya aldı. Virüs şu ana kadar 400’den fazla kişiyi etkiledi 17 kişi de hayatını kaybetti. Yetkililer Cumartesi günü başlayacak Çin Yeni Yılı nedeniyle milyonlarca Çinli’nin yurtiçinde ve yurtdışına seyahat edeceğini belirtiyor ve bunun da virüsün daha hızlı yayılmasına neden olabileceği endişesini dile getiriyor. Yeni Corona virusü türünün geçen yılın son günlerinde Wuhan kentinde bir balık ve et pazarından yayıldığı sanılıyor. Perşembe günü sabah saatlerinde 11 milyon nüfuslu Wuhan’da toplu taşıma nerdeyse tamamen durma noktasına geldi. Halka şehri terk etmemeleri söylendi. Bundan birkaç saat sonra 7 milyon nüfuslu komşu Huanggang kentinde de benzer bir uygulama başlatıldı. Wuhan’da tüm toplu taşıma son verildi ve şehir dışına uçuşlar askıya alındı. Devlet televizyonuna yansıyan görüntülerde Hankou tren istasyonunun kapılarının kapatıldığı ve neredeyse terk edilmiş duruma geldiği görüldü.

Basında Wuhan civarındaki otoyolların gişelerinin de kapatıldığı haberi yer aldı. Bu da otoyol çıkışlarının kapanması anlamına geliyor. Kent sakinleri hastanelere, marketlere ve benzin istasyonlarına akın ediyor. Huanggang’da ise sinema ve internet cafe gibi yerlerin de kapatılması talimatı verildi. Dünya Sağlık Örgütü Pekin temsilcisi Gauden Galea, 11 milyon kişinin karantinaya alınmasının kamu sağlığı tarihinde eşi görülmemiş bir durum olduğunu söyledi. Diğer kentlerde de ulaşım konusunda kısıtlayıcı önlemler alınmaya başlandı. Ezhou kentinde tren istasyonu kapatıldı. Başkent Pekin’de Çin Yeni Yılı kutlamaları dahil büyük çaplı toplumsal etkinlikler iptal edildi. Solunum yoluyla bulaşan virüs ateş, nefes darlığı, öksürük gibi semptomlara neden oluyor. İlk çalışmalar virüsün insanlara yılanlardan bulaştığını ortaya koydu. Ancak hükümetin sağlık danışmanlarından Zhong Nanshan porsuk ve sıçanların da hastalığın taşıyıcıları olabileceğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü karar aşamasında