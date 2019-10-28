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Çin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 19:33 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen: - "Türkiye, uluslararası endişelere konu olan meselelere, insani ve barışçıl çözümler geliştirmenin yanı sıra dünyanın güvenliği, barışı ve refahı için uluslararası iş birliğini desteklemeye devam edecek"

PEKİN (AA) - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Çin ve Türkiye'nin ikili ilişkilerine yönelik, "Türkiye, uluslararası endişelere konu olan meselelere, insani ve barışçıl çözümler geliştirmenin yanı sıra dünyanın güvenliği, barışı ve refahı için uluslararası iş birliğini desteklemeye devam edecek." dedi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğince başkent Pekin'deki Kerry Otel'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96'ıncı yılı dolayısıyla "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" resepsiyonu düzenledi.

Resepsiyona, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Çın Şiaodong ile Pekin'deki yabancı misyon temsilcileri, Türk vatandaşları ve Çinli konuklar katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Önen, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyoner liderliğinde kararlı şekilde kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023 için hedeflerini başarmak üzere ilerlediğini belirtti.

Türkiye'nin inisiyatif almaktan çekinmeyen bir dış politika takip ettiğini ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu politikayı "girişimci ve insani dış politika" olarak isimlendirdiğini hatırlatan Önen, "Türkiye, uluslararası endişelere konu olan meselelere, insani ve barışçıl çözümler geliştirmenin yanı sıra dünya güvenliği, barışı ve refahı için uluslararası iş birliğini desteklemeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Önen, Türkiye-Çin ilişkilerine de değinerek, iki tarafta da iş dünyasından girişimcilerin sayısının arttığını, Çinli turist sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 60 yükseldiğini ve Pekin'de bu yıl açılan Türk sergi alanını 6 ayda 5 milyon kişinin ziyaret ettiğini aktardı.

Türk Hava Yollarının (THY) yakın zamanda Çin'in İpek Yolu'nun başlangıç şehri olarak kabul edilen Şi'an kentinden İstanbul'a seferler başlatacağını bildiren Önen, iki ülkenin 2021'de diplomatik ilişkilerinin kuruluşunun 50'inci yılını kutlayacağını vurguladı.

Önen, "Ülkelerimizin barışçıl ve müreffeh dünya düzeni için paylaştığı vizyona bakarak, Türkiye ve Çin'in gelecekte daha yakın bir dostluğun keyfini yaşayacağına güvenim yüksek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çin, Türkiye ile stratejik ilişkilerini zenginleştirmeye hazır"

Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Çın, iki ülkenin, devlet başkanlarınca varılan konsensüsleri takip etmek, ikili ilişkileri ve pratik iş birliğini ilerletmek için çaba harcadığını belirterek, "Enerji, finans ve diğer alanlarda iyi ilerlemeler kaydedildiğini görmekten memnunuz. Çin-Türk Nükleer Enerji İş birliğinin ilk ortak komite toplantısı gerçekleşiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin süt ürünleri ve Antep fıstığı gibi tarım ürünlerinin yakında Çin pazarına gireceğini belirten Çın, İstanbul ile Çıngdu, Vuhan kentleri arasında havayolu seferleri başladığını ifade etti.

Çın, Türkiye'ye yapılan Çin yatırımlarının bu yıl 4 milyar dolara ulaşmasının ve Çinli turist saysının da 500 bin rakamını aşmasının tahmin edildiğini belirtti. Çın, Çin'in Türkiye ile stratejik iş birliği ilişkisini daha da zenginleştirmek, Kuşak ve Yol projesi ile Orta Koridor inisiyatifi arasında daha güçlü bir sinerji inşa etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

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