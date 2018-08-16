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Çin'de 30 CIA muhbirinin infaz edildiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 17:20 | Son Güncelleme

ABD menşeli Foreign Policy dergisinde, Çin'de 30 CIA muhbirinin öldürüldüğü öne sürüldü - Haberde, CIA kaynaklarına atıf yapılarak ABD istihbaratının bu ülkedeki ağının çöktüğü savunuldu

Çin'de ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatına (CIA) çalışan 30 muhbirin infaz edildiği ileri sürüldü.

ABD menşeli dış politika dergisi Foreign Policy'de yer alan haberde, bazıları eski bazıları da halihazırda görevde olduğu ifade edilen 5 CIA yetkilisinin açıklamalarına yer verildi. Buna göre, CIA'in Çin'de 2010 yılına kadar iyi çalışan muhbir ağının çöktüğü bildirildi.

Dergiye konuşan kaynaklar, geçen yıl New York Times gazetesinin Çin'de 2010-2012 yılları arasında tespit edilen CIA'ye çalışan 12 kişinin infaz edilmesi haberinde sayının eksik olduğunu savunarak 30 kişinin öldürüldüğünü iddia etti.

Kaynaklar, CIA'in Çin'de özel iletişim sistemi kullandığını, bu dönemde CIA çalışanlarının kendilerini dokunulmaz, yenilmez hissettiklerini ve Çin'in bu sisteme sızabilme gücünü hafife aldığını öne sürdü.

2010 yılının sonlarına doğru sistemin bozulmaya başlamasıyla Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten kaynaklar, bunun en büyük nedeninin CIA içine sızmış, Çin'e bilgi taşıyan bir köstebeğin olduğunu kaydetti.

Öte yandan, bu köstebeğin eski CIA çalışanı Jerry Chun Shing Lee olduğu iddia ediliyor.

ABD'nin Lee hakkında açtığı davada, Çin hükümetinin Lee'ye yüz binlerce dolar ödediği ileri sürülüyor.

Kaynaklar, CIA'in, son dönemde Çin'deki kalan unsurlarına ülkeden kaçabilmeleri için yüklü miktarda para dağıttığı iddiasında bulundu.

Dergideki haberde CIA, FBI ve Ulusal Güvenlik Ajansı bu konu hakkında yorum yapmazken, Çin'in Washington Büyükelçiliği de soruları yanıtlamadı.

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