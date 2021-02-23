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  4. Çin’de 4 yaşındaki çocuk seyir halindeki aracın bagajından düştü

Çin’de 4 yaşındaki çocuk seyir halindeki aracın bagajından düştü

23.02.2021 15:53 | Son Güncelleme:
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Çin’in Fuyang kentinde seyir halindeki bir aracın bagaj kapağının açılmasıyla bir çocuk yola düştü.Çin’in Anhui eyaletine bağlı Fuyang kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Çin’in Fuyang kentinde seyir halindeki bir aracın bagaj kapağının açılmasıyla bir çocuk yola düştü.
Çin’in Anhui eyaletine bağlı Fuyang kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, seyir halindeki beyaz renkteki aracın bagaj kapağının aniden açıldığı ve bir çocuğun yola düştüğü görüldü. Araçtakiler çocuğun düştüğünü fark etmezken, 4 yaşındaki çocuk yoğun trafiğin ortasında aracın arkasından koşmaya başladı. Çocuğun yakınları ise saniyeler sonra olayı fark etti. Aracından inen kadın çocuğa doğru koşarken, o anda yoldaki bir motosikletli çocuğu tutmayı başardı ve olası bir facianın eşiğinden dönüldü.

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