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  4. Çin’de 43 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü

Çin’de 43 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü

24.11.2020 22:53 | Son Güncelleme:
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Çin’de yoğun sis nedeni ile 43 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Çin’de yoğun sis nedeni ile 43 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

Çin’in Şaanksi eyaletinden bulunan Baotou Otoyolu’nda yoğun sis nedeni ile 43 araç birbirine girdi. Kazanın ardından yangın çıkarken, 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Şaanksi Eyaleti Acil Durum Yönetim Ajansı tarafından yapılan açıklamada, kazanın otoyolun yükseltilmiş Tongchuan isimli bölümünde sabah saat 07.00 civarında meydana geldiği aktarıldı.
Çin medyasında yer alan haberlere göre, kazaya 34 ton metanol taşıyan bir tankerin neden olduğu belirtildi. Kaza sonrası çıkan yangının tankere sıçramaması büyük bir faciayı engellerken, 10’dan fazla araç yangın nedeni ile kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine 16 itfaiye aracı ve 105 itfaiyeci gönderilirken, çıkan yangın yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına alındı.

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