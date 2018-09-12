HABER

Çin’de 5,3 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 14:52 | Son Güncelleme

Çin’de 5,3 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Çin’in orta kesimindeki Şaanşi eyaletinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, depremin merkez üssünün Hancong kentine bağlı Ninçiang ilçesi olduğunu açıkladı.

Yerin 11 kilometre altında kaydedilen depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

PARTNERBahar renkli geldiBahar renkli geldi
İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandıİstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı
Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin deprem

En Çok Okunan Haberler

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

'Kocam erken gidecek, bana gel' mesajı başını yaktı! Sevgilisinin kocası yarı çıplak bastı

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Reza Zarrab New York'ta suşi yerken görüntülendi

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız

Babasını hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Babasını hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la ilgili bomba iddia: 'İstifası cebinde dolaşıyor' söylentileri var!

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

İstanbul'da kan donduran görüntüler! Köpeğe tecavüz ederken yakalandı

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Melih Gökçek'e şok üstüne şok: Şimdi de statları gitti!

Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.