HABER

Çin’de 5,9 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 06:03 | Son Güncelleme

Çin’de 5,9 büyüklüğünde deprem

PEKİN (AA) - Çin’in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Yünnan eyaletideki Pu’ır vilayetine bağlı Mociang Ha’ni bölgesinde 5,9 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleştiğini duyurdu.

Deprem yerin 11 kilometre altında kaydedilirken, ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

Yünnan eyaletinde Ağustos 2014'te meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 398 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNER5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın5 Adımda keyifli ve kolay bir iş hayatı yaratın
Gece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı varGece yarısı feci kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin deprem

En Çok Okunan Haberler

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

Tahran zirvesinde sinsilik yapan İran, kendi kazdığı kuyuya düştü

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Kanlı savaş geliyor

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Türkiye - Rusya maçında açılan pankart tepki çekti

Türkiye - Rusya maçında açılan pankart tepki çekti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! İstanbul'da hangi yollar kapalı?

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Erdoğan'dan 5 dilde Suriye tweeti: Ortağı da seyircisi de olamayız

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Ağrı’da zırhlı polis aracı ile minibüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

Türkiye sınırından atlayarak geçen Suriyelilerin görüntüleri ilgili Hatay Valiliği'nden açıklama: Giriş engellendi

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

TSK açıkladı! Üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.