HABER

Çin’de 6’ncı kattan düşen çocuk çarşafla kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 12:26 | Son Güncelleme

Çin’de bir apartmanın 6’ncı katında balkonun duvarına tırmanıp düşen 3 yaşındaki çocuğu, apartman sakinleri çarşaf açarak kurtardı.Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentinde, 3 yaşındaki bir çocuk bir apartmanın 6’ncı katındaki bir dairenin balkonuna tırmandı.

Çin’de bir apartmanın 6’ncı katında balkonun duvarına tırmanıp düşen 3 yaşındaki çocuğu, apartman sakinleri çarşaf açarak kurtardı.
Çin’in güneybatısındaki Chongqing kentinde, 3 yaşındaki bir çocuk bir apartmanın 6’ncı katındaki bir dairenin balkonuna tırmandı. Balkonun korkuluklarına tutunarak asılı kalan çocuk, yeniden içeri girmeye çalıştı. Ancak ayakları kaydığı için bir anda 6’ncı kattan aşağı düşen çocuk, balkonun altında çarşaf açan apartman sakinleri tarafından kurtarıldı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, çocuğun o sırada evde yalnız olduğu belirtildi. Olaydan yara almadan kurtarılan çocuk, kendisini kurtaran komşular tarafından hastaneye götürüldü.
Apartman sakinlerinden Zhu Yanhui yerel medyaya yaptığı açıklamada, “Yukarı baktım ve orada küçük bir çocuğun asılı kaldığını gördüm. İlk tepkim onu yakalamak için bir şeyler bulmaktı. Oraya hızlıca gitmeyi ve onu ellerimle yakalamayı düşündüm ama bu işe yaramazdı” dedi. Çevredekilerle birlikte çocuğu kurtarmak için çarşaf açtıklarını söyleyen bir başka apartman sakini Zhou Xiaobo, çocuğun bir süre sonra balkondan düştüğünü ve her şeyin çok hızlı gerçekleştiğini ifade etti.

PARTNERHavuzda aşka geldilerHavuzda aşka geldiler
Su doldurmaya giderken otomobilin çarptığı çocuk öldüSu doldurmaya giderken otomobilin çarptığı çocuk öldü
Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildiElazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6 şüpheli adliyeye sevk edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.