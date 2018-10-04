Çin'de 8 ayda 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildi

PEKİN (AA) - Çin'in Guangdong eyaletinde yılın ilk 8 ayında yapılan operasyonlarda 8,5 ton uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, Guangdong Eyaleti Narkotik Kontrol Komisyonu, eyalette yerel polisin bu yılın ocak-ağustos aylarında 9 bin uyuşturucu vakasına müdahale ettiğini ve 8,5 ton uyuşturucuya el koyduğunu duyurdu.
Operasyonlarda, uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlenen 66 bin kişiden 30 bini zorunlu olarak rehabilitasyon merkezlerine gönderildi.
Öte yandan, Guangdong'daki bütün okullarda öğrencilere yıl sonuna kadar uyuşturucuya karşı farkındalık eğitimi verilecek, bağımlılıktan kurtulanlara istihdam konusunda yardım sağlanacak.
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