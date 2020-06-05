Çin'de 800 metrelik uçurumun yamacındaki köy tahliye edilip apartmanlara taşındı

Köylüler burada yeni inşa edilmiş dayalı döşeli apartman dairelerine yerleştirildi. 50, 75 ve 100 metrekarelik daireler, ailelerin nüfusuna göre dağıtıldı.

Uçurumlara yerleştirilmiş merdivenlerle her gün çocuklarını okula ya da hasatlarını eve taşıyan Atulie'er köyü halkının tehlikelerle örülü yaşamını görüntüleyen fotoğraflar 2016 yılında manşetlere çıkmıştı.

BBC'ye konuşan profesör Mark Wang "Çok yoksul bazı köylerde yaşayan halk açısından yeni taşınılan evlerin maliyetinin yüzde 30'unu bile ödemek çok zor. Bu durumda borçlanmak zorunda kalıyorlar, bu da giderek borçlarının daha da artmasını getiriyor. En yoksul olanlar açısından mali yük o kadar büyük ki bazen köylerinde kalmaları gerekiyor" diyor.

Ne var ki bazı durumlarda devlet desteğine rağmen insanların gücü, gösterilen daireleri satın almaya yetmiyor.

Avustralya'da Melbourne Üniversitesi'nde insan coğrafyası profesörü olan Mark Wang'a göre Çin'deki bu tür konut projeleri ağırlıkla, birçoğunda yüzde 70 masrafı devlet tarafından karşılanmak suretiyle sübvanse ediliyor.

Bugün Çin devlet medyasında yer alan haberlerde, mutlu mesut gülümseyen köylülerin fotoğrafları yer aldı. Devlet kontrolündeki CGTN'ye konuşan bir köylü "Bugün güzel bir evim olduğu için çok mutluyum" dedi.

Bu, köylülerin yaşamının tamamen değişmesi anlamına geliyor. Yi azınlık halkına mensup olan Atulie'er köylüleri kuşaklar boyunca hep aynı köyde yaşamışlardı.

Çin'in devlet kontrolündeki günlük gazetesi, Atulie'er köyünden tahliye edilenlerin kişi başına 2 bin 500 yuan (352 dolar) ödemesi gerektiğini, dolayısıyla dört kişilik bir aile için taşınma maliyetinin 10 bin yuan olduğunu yazdı.

Profesör Wang bunun bayağı düşük bir fiyat olduğunu; başka yerlerdeki yeniden yerleşim projelerinde insanların 40 bin yuana kadar ödeme yaptığını söylüyor.

Wang ayrıca bir çok yeniden yerleşim kampanyasında köylülere köyde kalma seçeneğinin de tanındığını ve genellikle insanların kırsaldan büyük kentlere nakledilmediklerini de ekliyor.

"Birçok durumda tahliye, kırsal bölgedeki bir kasabaya ya da varoşa oluyor. Dolayısıyla birden büyük bir şehre taşınmış olmuyorlar. Fakat herkes şehir yaşamını arzulamıyor. Zaten şehir özlemi içinde olanlar bu köylerden çoktan taşınmış durumda" diyor.

Çin hükümeti genellikle bir köyü tahliye ederken ne kadar uzağa taşıyabileceği konusunda bir üst sınır koyuyor. Birçok köylü bundan memnun çünkü böylelikle tarlalarının çok uzağına gitmemiş oluyor ve hâlâ çiftçilik yapabiliyor.