Çin’de, Afrika domuz vebası salgını

PEKİN (AA) - Çin’in iki bölgesinde Afrika domuz vebası salgının tespit edildiği bildirildi.
Çin Tarım ve Kırsal İşleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde 16, orta kesimindeki Hınan eyaletinde ise 148 domuzda söz konusu salgın tespit edildi.
Bakanlık, acil müdahale ekiplerini, 80’i ölü halde bulunan hayvanları imha etme ve salgın bulaşmış hayvanları da dezenfekte etmek için harekete geçirdi.
Ülkede Afrika domuz vebası salgınının ilk ortaya çıkışından itibaren 20 binden fazla domuz, veba nedeniyle itlaf edildi. Çin’de ilk salgın vakası Liaoning eyaletinde geçen ay ortaya çıkmış, daha sonra çok sayıda bölge ve eyalette görülmüştü.
Çin'de dün de atık maddelerin domuz besi yeminde kullanılması ve salgın tespit edilen eyaletlerden hayvanların başka yerlere nakledilmesi yasaklanmıştı.
Afrika domuz vebasının insanlara bulaşma riski bulunmuyor.
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