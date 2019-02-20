Çin'de Afrika domuz vebası salgını

PEKİN (AA) - Çin'in Şandong eyaletinde Afrika domuz vebası (ASF) salgını tespit edildiği bildirildi.
Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Şandong eyaletinin Cinan kentindeki bir domuz çiftliğinde ASF tespit edildiğini açıkladı.
Çiftlikte 4 bin 405 hayvan bulunduğu belirtilen açıklamada, ASF'nin 17 hayvana bulaştığı ve üçünün öldüğü ifade edildi.
Olay yerine gönderilen bakanlık ekipleri çiftliği mühürledi. Hayvanların itlaf edildiği çiftlik dezenfekte edildi.
Çin'de hafta başında ürünlerinde domuz vebası bulunduğu şüphesiyle 11 gıda firmasına yönelik soruşturma başlatmıştı. Firmalar, söz konusu olay üzerine ürünlerini piyasadan çektiklerini açıklamıştı.
Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan bir açıklamada 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği kaydedilmişti.
Gürcistan'da 2007'de rastlanan ASF, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü.
Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara bulaşmıyor.
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