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Çin'de Afrika domuz vebası salgını

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 15:12 | Son Güncelleme

İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Hıbey'deki iki çiftlikte Afrika domuz vebası salgını tespit edildi

PEKİN (AA) - Çin'in iki farklı bölgesindeki domuz çiftliğinde Afrika domuz vebası salgını tespit edildi.

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından yapılan açıklamada, biri Hıbey eyaletinin Baoding kentine bağlı Şühui bölgesinde 5 bin 600, diğeri İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin kuzeyindeki bir çiftlikte 222 domuzda Afrika domuz vebası salgını belirlendi.

İç Moğolistan'daki çiftlikte 222 hayvandan 210'u hastalık nedeniyle telef oldu. Şühui'deki çiftlikte kaç domuzun vebadan öldüğüne ilişkin bilgi verilmezken, iki bölgedeki çiftlikler karantinaya alındı. Salgından etkilenen hayvanlar da itlaf edildi.

Çin'de, geçen hafta, ürünlerinde domuz vebası bulunduğu şüphesiyle 11 gıda firmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı. Firmalar, söz konusu olay üzerine ürünlerini piyasadan çektiklerini açıklamıştı.

Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan bir açıklamada, 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği kaydedilmişti. Ülkede ilk vaka geçen yıl ağustos ayında görülmüştü. İlkinden bu yana yüzden fazla salgın vakası tespit edildi.

Gürcistan'da 2007'de rastlanan Afrika domuz vebası, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü.

Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara geçmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika domuz vebası salgını çin

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