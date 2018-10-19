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Çin’de akıllı araç pazarı 2020’ye kadar 14 milyar doları aşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 18:26 | Son Güncelleme

Çin’de akıllı araç pazarı 2020’ye kadar 14 milyar doları aşacak

PEKİN (AA) - Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Miao Vey, ülkesinin otonom araçlar olarak bilinen akıllı bağlantılı araçlara yönelik pazar hacminin 2020'ye kadar 100 milyar yuanı (yaklaşık 14,5 milyar dolar) aşmasını beklediklerini söyledi.

Bakan Vey, başkent Pekin’de düzenlenen Dünya Akıllı Bağlantılı Araçlar Konferansı’nda yaptığı konuşmada, bu araçların geliştirilmesine daha fazla ülkenin katılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu alanda teknolojinin geliştirilmesinin hızlandırılması çağrısı yaptı.

Bu teknolojiyi, ulaştırma, enerji tüketimi ve çevre kirliliği sorunun giderilmesinde hayati öneme sahip bir yol olarak gördüklerine dikkati çeken Vey, 2020’ye kadar satılacak yeni araçların yüzde 50’sinin tamamen veya kısmen otonom olmasını planladıkları Çin'de akıllı bağlantılı araçların pazar hacminin 14,5 milyar doları aşmasını beklediklerini söyledi.

Çin’de son yıllarda otonom araç teknolojilerine yatırım yapan teknoloji şirketlerinin sayısı artıyor. Genellikle bir otomobil şirketi ile ortak yürütülen otonom araç teknolojisine Çin'den internet şirketi Baidu, araç çağırma ve kiralama şirketi Didi Çuşing ve sosyal medya devi Tencent Holdings Ltd. de yatırım yapıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı bağlantılı araçlar çin otonom araç

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