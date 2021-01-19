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Çin’de altın madeninde mahsur kalan madencileri kurtarma çalışmaları 9’uncu gününde

19.01.2021 20:14 | Son Güncelleme:
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Çin’de altın madeninde mahsur kalan madencileri kurtarma çalışmaları 9’uncu gününde

Çin’de altın madeninde meydana gelen patlama nedeni ile mahsur kalan 22 madenciler için arama-kurtarma çalışmaları 9 gündür devam ediyor.Çin’in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia’da bulunan Wucailonghushan altın madeninde 10 Ocak’ta patlama meydana gelmişti.

Çin’de altın madeninde meydana gelen patlama nedeni ile mahsur kalan 22 madenciler için arama-kurtarma çalışmaları 9 gündür devam ediyor.
Çin’in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia’da bulunan Wucailonghushan altın madeninde 10 Ocak’ta patlama meydana gelmişti. Patlama sebebi ile 22 madenci madende mahsur kalmıştı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilmişti.
Ekiplerin 17 Ocak’ta mahsur kalan madencilere ulaşmak için açtıkları kuyudan çelik halatlar uzatması ile madenciler ekiplere hayatta olduklarına dair not yollamıştı. Notta 12 madencinin hayatta olduğu, madenin 5’inci orta bölümünde 11 madencinin, madenin 6’ncı orta bölümünde ise 1 kişinin olduğunu öğrenilmişti.
Ekiplerin mahsur kalan madencileri kurtarma çalışmaları 9 gündür aralıksız şekilde devam ederken, 1 madenciden kötü haber geldi. Madencilere, açılan kuyudan gönderilen telefon ile 1 madencinin kafa travması nedeni ile komada olduğu öğrenildi. Yetkililer, 2 madencinin hafif rahatsız olduğunu, 8’nin ise sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Yetkililer, 10 madencinin nereden olduğu ve sağlık durumlarının belirsiz olduğunu aktardı.
Çin Ulusal Maden Güvenliği İdaresi ise, maden kazasının ardından ülkedeki kömür dışı madenlerin kapsamlı bir şekilde denetlenmesini emrederken denetlemelerin Mart ayı sonuna kadar devam edeceği bildirildi.
Çin’de çoğu küçük olan eski teknoloji ve ekipman kullanan ayrıca güvenlik yönetimi kötü olan yaklaşık 32 bin kömür dışı maden bulunuyor.

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