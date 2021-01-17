HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin’de altın madenindeki patlamada 22 madenci mahsur kaldı

Çin’de altın madenindeki patlamada 22 madenci mahsur kaldı

17.01.2021 22:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de altın madeninde meydana gelen patlama nedeni ile 22 madenci mahsur kaldı.Çin’in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia’da bulunan Wucailonghushan altın madeninde patlama meydana geldi.

Çin’de altın madeninde meydana gelen patlama nedeni ile 22 madenci mahsur kaldı.
Çin’in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı Qixia’da bulunan Wucailonghushan altın madeninde patlama meydana geldi. Patlama sebebi ile 22 madenci madende mahsur kaldı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi sevk edilirken, ekipler mahsur kalan madencilere ulaşmak için açtıkları kuyudan çelik halatlar uzatması ile madencilerin hayatta olduklarını öğrendi. Açılan kuyudan madencilere yardım malzemesi ulaştırdı.
Madenciler, gönderilen çelik halat yardımıyla ekiplere hayatta olduklarına dair not yolladı. Yetkililer madencilerin gönderdiği notun ardından yaptıkları açıklamada, 12 madencinin hayatta olduğunu, 10 madencinin durumunun ise belirsiz olduğunu aktardı. Yetkililer, madenin 5’inci orta bölümünde 11 madencinin, madenin 6’ncı orta bölümünde ise 1 kişinin olduğunu ifade etti.
Yetkililer, patlamanın madenin girişinden 240 metre uzaklıkta meydana geldiğini, 22 madencinin ise girişten 600 metre uzaklıkta çalıştıklarını belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Delilleri karartmak isteyen şüpheli suçüstünde yakalandıDelilleri karartmak isteyen şüpheli suçüstünde yakalandı
D-Smart müşteri hizmetleri numarası, şikayet ve destek hattıD-Smart müşteri hizmetleri numarası, şikayet ve destek hattı

En Çok Okunan Haberler

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Öyle pozlar verdi ki... Gündem oldu

Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi

Çocuk kaçırma girişimi saniye saniye kaydedildi

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

17 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Kadir Şeker davasında flaş gelişme

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Lüks villasını gezdirip eleştirilere yanıt verdi! 'Çok üzgünüm ama...'

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

Biden'ın açıklaması sonrası binlerce kişi yola koyuldu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

İstanbul'da 'jigolo' çetesi çökertildi! Dudak uçuklatan vurgun

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Korona aşısı olan 23 kişi hayatını kaybetti!

Diğer Haberler

Zonguldak'ta özel ve resmi anaokullarında yüz yüze eğitime bir gün ara

Zonguldak'ta yüz yüze eğitime bir gün ara

'Silici' operasyonunda delilleri karartmak isteyen şüpheliye suçüstü

Delilleri karartmak isteyen şüpheli suçüstünde yakalandı

Ziya Selçuk: 15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar

Ziya Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması

Konya’da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Konya’da hafif ticari araç kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Gelecek Partisi Ardahan İl Başkanı eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı

Gelecek Partili İl Başkanı tutuklandı

Antalya'da namaz kılmak için girdiği camiye giren kişi mahsur kaldı

Namaz kılmak için girdiği camide mahsur kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.