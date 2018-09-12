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Çin'de arazi aracı kalabalığın üzerine sürüldü: 3 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 19:28 | Son Güncelleme

Çin'de arazi aracı kalabalığın üzerine sürüldü: 3 ölü

PEKİN (AA) - Çin'in orta kesiminde bir arazi aracının şehir meydanında kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü.

Komünist Partinin gençlik kolunun yayın organı Pekin Gençlik Günlüğü'nün resmi blog hesabında yer alan habere göre, SUV tipi kırmızı bir araç, Hunan eyaletinin Mişui kentinde şehir meydanında kalabalığın üzerine sürüldü.

Olayda en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralandığı belirtildi.

Aracın gözaltına alınan 54 yaşındaki erkek sürücüsünün, geçmişte kundaklama ve saldırı suçlarından hüküm giydiği ve ceza evinde yattığı kaydedildi.

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