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Çin'de aşırı yağışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

Ülkenin güneyi ve orta kesiminde 6 Haziran'dan bu yana etkili aşırı yağışların yol açtığı afetlerde en az 60 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in güneyi ve orta kesiminde 6 Haziran'dan beri etkili aşırı yağışların neden olduğu afetlerde 60'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

CNN'de yer alan habere göre, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 6 Haziran'dan bu yana etkili aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu en az 60 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede aşırı yağışlara bağlı olarak 9 bin 300 evin çöktüğü, 356 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının 13 milyar yuan (yaklaşık 11,2 milyar lira) ekonomik kayba neden olduğu kaydedildi.

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