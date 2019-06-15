Çin'de aşırı yağışlar

Çin'in güneyi ve orta kesiminde 6 Haziran'dan beri etkili aşırı yağışların neden olduğu afetlerde 60'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
CNN'de yer alan habere göre, Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde 6 Haziran'dan bu yana etkili aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu en az 60 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, bölgede aşırı yağışlara bağlı olarak 9 bin 300 evin çöktüğü, 356 bin kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
Aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarının 13 milyar yuan (yaklaşık 11,2 milyar lira) ekonomik kayba neden olduğu kaydedildi.
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