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Çin’de aşırı yağışlar 2 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 14:22 | Son Güncelleme

Çin’de aşırı yağışlar 2 can aldı

PEKİN (AA) - Çin’in güneyinde aşırı yağışlar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guangdong eyaletinde gerçekleşen sağanak nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişiden de haber alınamıyor. Ayrıca yağıştan etkilenen 127 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yağışın eyaletin doğusundaki 27 ilçeyi etkisi altına aldığı kaydedilen haberde, 43 evin yıkıldığı ve 44 bin 700 hektarlık tarım arazisinin zarar gördüğü bildirildi. Yaşanan kaybın bir milyar yüenden (147 milyon dolar) fazla olduğu belirtildi.

Yerel hükümetin bölgedeki afetzedelere bin 800 çadır ile yatak, battaniye, su ve yiyecek gönderdiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin sağanak yağış

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