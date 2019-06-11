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Çin'de aşırı yağışlar: 7 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 10:33 | Son Güncelleme

Çin'de aşırı yağışlar: 7 ölü, 3 yaralı

Çin'in güneyinde etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına nedeniyle 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şinhua ajansının haberine göre, yetkililer, Guangdong eyaletinin Heyuan kentinde şiddetli yağışlar ve fırtınada 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yağışların yol açtığı selde bir kişinin kaybolduğunu kaydeden yetkililer, yağış ve fırtınadan en az 110 bin kişinin etkilendiğini belirtti.

Heyuan'da kötü hava koşulları nedeniyle yaklaşık bin evde hasar meydana gelirken okullarda eğitime ara verildi.

Arama ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
çin sel yağış

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