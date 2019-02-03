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Çin'de Bahar Bayramı'na doğru en büyük iç göç hareketi yaşanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 11:13 | Son Güncelleme

Çin'de milyonlarca kişinin yollara düştüğü en önemli geleneksel bayram olan "Çunçie" (Bahar Bayramı) öncesi dünyanın en büyük iç göç hareketi olarak ifade edilen yolculuk telaşı yaşanıyor - Bahar Bayramı döneminde yaklaşık 3 milyar seyahatin yapılması bekleniyor - Bahar Bayramı tatili, memleketinin dışında ikamet eden göçmen işçiler, öğrenciler ve mevsimlik işçilere yılın yorgunluğunu atma ve Çin yeni yılını aileleriyle geçirme imkanı sunuyor

PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI - Çin'de milyonlarca kişinin dört gözle beklediği en önemli geleneksel bayram olan "Çunçie" (Bahar Bayramı) öncesi dünyanın en büyük iç göç hareketi olarak da adlandırılan "Çunyün" (Bahar Bayramı Trafiği) telaşı yaşanıyor.

Miladi takvimin yanı sıra 12 hayvanlı takvimin kullanıldığı ülkede 5 Şubat'ta "Köpek Yılı" geride bırakılarak "Domuz Yılı"na girilecek. Yeni yılın başlamasıyla 5 Şubat'ta ülkede bir haftalık tatil ilan edilecek.

Çin halkının 5 Şubat'tan önce ve sonrası için aldığı izinle 40 günü bulan ve yıl içindeki en uzun tatil olan Bahar Bayramı döneminde 3 milyar seyahatin yapılması bekleniyor.

- “Bahar Bayramı memlekete gitmek için fırsat”

Nüfusu yaklaşık 22 milyonu bulan ve başka şehirlerden gelen öğrenci ve göçmen işçilerin yaşadığı başkent Pekin'de de Bahar Bayramı trafiği kendini hissettiriyor.

Bu dönemde çoğu kişi ellerinde bavulla metroya binip tren garlarına akın ediyor. Pekin Tren İstasyonu'ndan hareket ederek civar kent Tiencin üzerinden aktarma yapan Çin'in Bahar Bayramı yolcuları, AA muhabirine duygularını aktardı.

Memleketi Çin’in İç Moğolistan’ın Hohhot bölgesi olan Şiao Zou, iş için bulunduğu Pekin’den Bahar Bayramı dolayısıyla memleketine gittiğini belirtti.

Yıl içinde uzun süreli tatil imkanı bulamadıklarını söyleyen Zou, Bahar Bayramı’nı memleketine gitmek için fırsat olarak gördüğünü ifade ederek “Bahar Bayramı’nın Çinliler için özel bir anlamı var. Arabayla ya da trenle, her ne kadar bilet bulmak zor olsa da eve gitmeliyiz. Çin yeni yılını birlikte geçirmeliyiz.” diye konuştu.

Memleketi Hıbey’in Baoding kenti olan Cang Şaoley de eşi ve çocuğunun bulunduğu Tangşan kentine gittiğini söyledi.

Bahar Bayramı’nın akrabalar ve aile fertlerinin toplanmasına vesile olduğunu kaydeden Cang, “Eşimi ve çocuğumu özledim. 2 yaşında bir çocuğum var. Uzun zamandır beni görmedi. Bugün aradım ama eve gittiğimi söylemedim. Sürpriz yapmak istiyorum. “ifadelerini kullandı.

Memleketi Şangdong olan Li Su da yoğun bir çalışma döneminin ardından Bahar Bayramı'nın, ailelerin bir araya gelmesi için önemli bir tatil olduğunu kaydederek “Karım ve çocuğum evde beni bekliyor. Evime dönebileceğim için çok mutluyum.” diye konuştu.

- Kentten köye göç manzarası

Bahar Bayramı tatili, aynı zamanda, memleketinin dışında ikamet eden göçmen işçiler, öğrenciler, mevsimlik işçilere yılın yorgunluğunu atma ve Çin yeni yılını aileleriyle geçirme imkanı sunuyor. Yaklaşık 240 milyonluk kesimi kapsayan bu nüfus, Bahar Bayramı tatilini iple çekiyor.

Bu tatili evinde geçirmek isteyen Çinliler yollara düşerken, otobüs, tren, uçak gibi ulaşım araçlarının seferlerinde yılın en yoğun dönemi yaşanıyor.

Bazıları memleketine doğrudan sefer bulabilirken, bazıları ise birden çok aktarma yapmak durumunda kalıyor.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı Lien Veyliang, bu yıl 21 Ocak-1 Mart arasında 2 milyar 990 milyon seyahat yapılmasını tahmin ettiklerini bildirmişti.

Bahar Bayramı trafiğinde en büyük yük ülkede uzunluğu 29 bin kilometreye ulaşan hızlı tren hatlarına düşüyor. Hızlı trenlerin bu bayramda taşıyacağı yolcu sayısının 413 milyonu bulması bekleniyor. Bu yıl Bahar Bayramı dönemi 21 Ocak ile 1 Mart arası kabul ediliyor.

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Bahar Bayramı çin

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