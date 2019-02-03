Çin'de Bahar Bayramı'na doğru en büyük iç göç hareketi yaşanıyor

PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI - Çin'de milyonlarca kişinin dört gözle beklediği en önemli geleneksel bayram olan "Çunçie" (Bahar Bayramı) öncesi dünyanın en büyük iç göç hareketi olarak da adlandırılan "Çunyün" (Bahar Bayramı Trafiği) telaşı yaşanıyor.

Miladi takvimin yanı sıra 12 hayvanlı takvimin kullanıldığı ülkede 5 Şubat'ta "Köpek Yılı" geride bırakılarak "Domuz Yılı"na girilecek. Yeni yılın başlamasıyla 5 Şubat'ta ülkede bir haftalık tatil ilan edilecek.

Çin halkının 5 Şubat'tan önce ve sonrası için aldığı izinle 40 günü bulan ve yıl içindeki en uzun tatil olan Bahar Bayramı döneminde 3 milyar seyahatin yapılması bekleniyor.

- “Bahar Bayramı memlekete gitmek için fırsat”

Nüfusu yaklaşık 22 milyonu bulan ve başka şehirlerden gelen öğrenci ve göçmen işçilerin yaşadığı başkent Pekin'de de Bahar Bayramı trafiği kendini hissettiriyor.

Bu dönemde çoğu kişi ellerinde bavulla metroya binip tren garlarına akın ediyor. Pekin Tren İstasyonu'ndan hareket ederek civar kent Tiencin üzerinden aktarma yapan Çin'in Bahar Bayramı yolcuları, AA muhabirine duygularını aktardı.