HABER

Çin’de balıkçı teknesi battı: 12 kişi kayıp

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 07:32 | Son Güncelleme

Cıciang eyaletinin doğusunda, bir gemiyle çarpışması sonucu batan balıkçı teknesinin mürettebatından 12 kişi kayboldu

PEKİN (AA) - Çin’in Cıciang eyaletinin doğusunda, bir gemiyle çarpışması sonucu batan balıkçı teknesinin 12 kişilik mürettebatı kayboldu.

Ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Dayşan ilçesi yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, cinsi belirtilmeyen bir gemi, bir balıkçı teknesine çarptı.

Çarpmanın ardından batan balıkçı teknesindeki 14 kişilik mürettebat denize düştü. Mürettebattan 2 kişi kurtarıldı, 12 kişiden ise haber alınamadı.

Yerel hükümet, kayıp mürettebat için arama kurtarma çalışması başlatarak kaza mahalline gemi ve helikopter sevk etti.

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Restoranda korkunç olay! Herkes uyuyor sandı ama...Restoranda korkunç olay! Herkes uyuyor sandı ama...
8 ilde bu sabah düğmeye basıldı!8 ilde bu sabah düğmeye basıldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin gemi kazası

En Çok Okunan Haberler

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Büyük facia! 5 kişi çadırın içinde ölü bulundu!

Büyük facia! 5 kişi çadırın içinde ölü bulundu!

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

Olayı duyan hastaneye akın etti! Kuzene kanlı infaz!

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

Ünlü isimden sert sözler: Poposunu paparazzilere sunan...

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

157 kişinin öldüğü uçak kazası ile ilgili bomba iddia!

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

Resmen açıklandı: 4.7 trilyon dolar!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

Ezan okunurken çalınan ıslığa tepki yürüyüşü! Taksim'de gerilim: Polis müdahale etti

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

Dikkat: Meteoroloji'den çok önemli uyarı!

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

İstanbul'da dehşet anları! Trafikteki kavga kanlı bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cadde sebze tarlasına döndü!

Cadde sebze tarlasına döndü!

Korkunç! Kurtarmak için seferber oldular

Korkunç! Kurtarmak için seferber oldular

Burdur'da doğal hayat 'fotokapan'la görüntülendi

Burdur'da doğal hayat 'fotokapan'la görüntülendi

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı... Acı haberi rektör verdi

İzmir'de feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı... Acı haberi rektör verdi

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'a yağmur uyarısı! Saat verildi)

İstanbullular dikkat! Meteoroloji saat verdi

Restoranda korkunç olay! Herkes uyuyor sandı ama...

Restoranda korkunç olay! Herkes uyuyor sandı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.