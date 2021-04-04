HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çin’de balıkçı teknesi battı: 12 ölü, 4 kayıp

Çin’de balıkçı teknesi battı: 12 ölü, 4 kayıp

04.04.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’in Zhejiang eyaletinde balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu belirtildi.Çin’in Zhejiang eyaletinde sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 mürettebatın bulunduğu balıkçı teknesi Zhujiajian adasının 100 mil açıklarında battı.

Çin’in Zhejiang eyaletinde balıkçı teknesinin batması sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu belirtildi.
Çin’in Zhejiang eyaletinde sahil güvenlik tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 mürettebatın bulunduğu balıkçı teknesi Zhujiajian adasının 100 mil açıklarında battı. Teknenin batması sonucu 12 kişinin öldüğü, 4 kişinin kayıp olduğu, 4 kişinin de kurtarıldığı belirtildi. Kurtarma gemileri, helikopterler ve balıkçı teknelerinin de katıldığı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 47'lik Songül Karlı'dan nefes kesen paylaşım! 47'lik Songül Karlı'dan nefes kesen paylaşım!
Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Duygu dolu anlar! Annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu

Duygu dolu anlar! Annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu

Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömmüştü! Annesine tecavüz etti iddiası kan dondurdu

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Vatikan İstanbul Büyükelçisi Başpiskopos yönetti! İstanbul'da Paskalya Bayramı ayini

İstanbul'da Paskalya ayini böyle kutlandı

Kocaeli'nde çocuğunu döven Nurcan Serçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacak

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni gelişme

Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler! Düğün konvoyunda kavgaya tutuştular

Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler!

Silahın ateş almasını kadının 'bırak' çığlığı engelledi!

Silahın ateş almasını kadının çığlığı engelledi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.