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Çin'de bazı gıda ürünlerinde "Afrika domuz vebası" şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 14:30 | Son Güncelleme

Ülkede 11 gıda firmasının dondurulmuş ürünlerine yönelik soruşturma başlatıldı

PEKİN (AA) - Çin'de, 11 gıda firmasının dondurulmuş ürünleriyle ilgili "Afrika domuz vebası" bulaştığı şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Çin Merkezi Televizyonunun (CCTV) haberine göre, dondurulmuş et ürünleri satan ve aralarında büyük üreticiler Sanquan Food Co Ltd, Kedi Group Co. Ltd. ve Synear Foods adlı firmaların da bulunduğu 11 şirketin ürünlerine Afrika domuz vebası bulaştığı şüphesiyle soruşturma açıldı.

Bu şirketlerden bazıları ürünlerini piyasadan çekmeye başladığını açıkladı.

Sanquan Food Co Ltd. şirketi, öne çıkan ürünlerinden hamur köftesinin (Şuiy Ciao) araştırılmasıyla ilgili yetkili makamlarla iş birliği yaptığını duyurdu.

Yetkililer soruşturma çerçevesinde donmuş hamur köftelerinin satıldığı Gansu ve Hunan eyaletlerini mercek altına aldı.

Çin mutfağının önemli yemeklerinden biri olan dışı hamurdan, içi domuz, inek, balık eti veya sebzeden yapılan harçlarla doldurulan hamur köftesinde, haşlama, kızartma veya buharda pişirme yöntemleri kullanılıyor.

Ülkede geçen ay da Fujian Anjoy Food firmasının bazı ürünlerine Afrika domuz vebasının bulaştığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

Çin'de ilki geçen yıl ağustosta görülen Afrika domuz vebası salgını ülkenin dört bir yanında 25 eyalet ve bölgede ortaya çıkmış, bu nedenle binlerce domuz itlaf edilmişti.

Zaman zaman çiftlikler arası domuz nakliyatı ve domuz ithalatının da yasaklanmasına neden olan veba insanlara bulaşmıyor.

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Afrika domuz vebası çin

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