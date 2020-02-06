Çin'de bebek koronavirüsle doğdu

Yeni doğan bir bebekte de virüs tespit edildi. Japonya ve Hong Kong'ta da iki yolcu gemisi karantina altında.Çin’in Vuhan kentinde başlayan ve 20'den fazla ülkeye yayılan koronavirüsün yol açtığı ölümler artıyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada son 24 saat içinde koronavirüs bulaşan 73 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Çinli yetkililer ölü sayısının 563'e yükseldiğini ve ayrıca 3 bin yeni vaka tespit ettiklerini açıkladı.

Çin'de ülke çapında koronavirüs taşıdığı tespit edilen hasta sayısının da 28 bini aştığı kaydedildi. Çin'de yeni doğan bir bebekte doğumdan 30 saat sonra koronavirüs tespit edildi. Virüsün bebeğe nasıl bulaştığı bilinmiyor.

Daha fazlası için: Koronavirüsün gripten farkı ne?

Öte yandan Çinli yetkililerin 5 Mart'ta başlaması planlanan Çin Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık olağan oturumunu ertelemeyi düşündükleri belirtiliyor.

Yolcu gemileri karantinada

Japonya'da da 3 bin 700 kişiyi taşıyan ve Hong Kong'dan gelen bir kişide de virüs tespit edilmesi sonrası karantina altına alınan gemide yolcular iki gündür tek tek taramadan geçiriliyor. 10 yolcuda daha virüsün tespit edildiği bildirildi. Japonya'da böylece vaka sayısı 45'e ulaştı.