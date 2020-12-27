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Çin’de bıçaklı saldırı: 7 ölü, 7 yaralı

27.12.2020 20:19 | Son Güncelleme:
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Çin’in Liaoning eyaletinde kimliği belirsiz kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.Çin’in Liaoning eyaletindeki Kaiyuan şehrinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi.

Çin’in Liaoning eyaletinde kimliği belirsiz kişi tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Çin’in Liaoning eyaletindeki Kaiyuan şehrinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Yetkililer, saldırının sabah 08.00 saatlerinde bir restoranın yakınlarında yaşandığını aktardı.
Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.
Görgü tanıkları, saldırganın rastgele etrafındaki kişilere saldırdığını ve saldırıda ölen ve yaralananların çoğunun orta yaşlı ve yaşlı kadınlar olduğunu öne sürdü.

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