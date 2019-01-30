Çin’de bir apartmanda gaz patlaması: 8 ölü

Çin’in Jilin vilayetinde bir apartmanda gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Çin’in kuzeydoğusunda bulunan Jilin vilayetinin başkenti Changchun’da bir apartmanda gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Yetkililer, yerel saatle sabah 5.35’te meydana gelen patlama ve ardından başlayan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İtfaiye, patlama ve yangının apartmanın 4. katında meydana geldiğini, ön inceleme sonuçlarına göre olayın yanlış gaz kullanımından kaynaklandığını belirtti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

