Çin’de bir apartmanda gaz patlaması: 8 ölü

Çin’in Jilin vilayetinde bir apartmanda gaz sızıntısı nedeniyle meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Çin’in kuzeydoğusunda bulunan Jilin vilayetinin başkenti Changchun’da bir apartmanda gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Yetkililer, yerel saatle sabah 5.35’te meydana gelen patlama ve ardından başlayan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İtfaiye, patlama ve yangının apartmanın 4. katında meydana geldiğini, ön inceleme sonuçlarına göre olayın yanlış gaz kullanımından kaynaklandığını belirtti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.
İşte açığa alınan personel sayısı
Türkiye'nin en büyüğü! Eskort eşliğinde getirildi
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum