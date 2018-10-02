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Çin'de bir ayda bulaşıcı hastalıklardan bin 983 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 06:47 | Son Güncelleme

Çin'de bir ayda bulaşıcı hastalıklardan bin 983 kişi öldü

PEKİN (AA) - Çin'de ağustos ayında bulaşıcı hastalıklardan bin 983 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Şinhua ajansının Ulusal Sağlık Komisyonuna dayandırdığı haberine göre, geçen ay (a), (b) ve (c) olarak sınıflandırılan bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan 706 bin 372 vaka tespit edildi ve bu kişilerden bin 983'ü hayatını kaybetti.

Kolera (a) grubunda, tüberküloz, hepatit, ishal, bel soğukluğu ve frengi (b) grubunda, kabakulak, ağız, ayak ve elde meydana gelen şap hastalığı ve bulaşıcı ishal hastalıkları ise (c) grubunda sınıflandırıldı.

Söz konusu bulaşıcı ve salgın hastalıklarda en çok ölüm vakasının b grubundaki hastalıklardan meydana geldiği ifade edildi.

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