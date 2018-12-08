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Çin’de bir emlakçı ayda 180 binden az adım atan işçilerini cezalandırıyor

08.12.2018 11:30 | Son Güncelleme

Çin'de ayda 180 bin adımdan az atan çalışanlarına para cezası veren şirket eleştirilerin hedefinde. Information Times gazetesine göre Guangzhou'da bir emlakçı, çalışanlarına eksik attıkları her adım için 0,01 yuan (0,0078 TL) ceza kesiyor.

Çin’de bir emlakçı ayda 180 binden az adım atan işçilerini cezalandırıyor

Çin'de ayda 180 bin adımdan az atan çalışanlarına para cezası veren şirket eleştirilerin hedefinde.

Information Times gazetesine göre Guangzhou'da bir emlakçı, çalışanlarına eksik attıkları her adım için 0,01 yuan (0,0078 TL) ceza kesiyor.

Gazeteye konuşan şirketin çalışanlarından biri, sürekli fazla mesaiye kalmaları gerektiği için çalışma saatleri dışında 6 saat atma imkanlarının olmadığını söylüyor:

"Şirketin daha fazla egzersiz yapmamızı istemesini anlıyorum ama şimdi adım hedefini tutturmak için yürümekten uyumaya yeterli vakit ayıramıyorum."

Yerel bir hukuk firmasında çalışan Liu Fengmao, şirketin çalışanların attıkları adımı bir performans göstergesi olarak takip etmesinin yasal bir temeli olmadığını ve bu kuralın ilerde işveren için sorun çıkarabileceğini belirtiyor.

Liu'ya göre işçiler mesai saatleri dışında yürümeleri gerektiğinde bunun fazla mesai olduğunu söyleyebilir veya yürüyüş sırasında sakatlık yaşadıklarında bunu çalışma sırasında yaşanan bir iş kazası olarak gösterebilir.

Information Times'a göre Guangzhou'daki emlakçı çalışanlarına bu tip bir kural getiren ilk şirket değil.

Ocak 2017'de teknoloji şirketi Congqing çalışanlarının günde 10 bin adım atmasını talep etmişti. Chongqing Evening Post gazetesi şirketin bu kriteri bir performans ölçütü olarak kullandığını yazmıştı.

'Şirket**, maaşlardan kesinti yapmak için bahane arıyor'**

Sosyal medya sitesi Sina Weibo'da da kullanıcılar Guangzhou'daki emlakçının bu uygulamasını şaşkınlıkla karşıladı. Bir kullanıcı "Şirket çalışanlarının maaşlarından kesinti yapmak için bahane arıyor" ifadelerini kullandı.

Bazı kullanıcılar ise kararı "Bu uygulama çalışanları sağlıklı kılar" ifadeleriyle destekledi.

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