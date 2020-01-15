Çin'de bir kadın 'bekar olduğu için' yumurtalarını dondurmayı reddeden hastaneye dava açtı

Hastanenin tavrı Çin'de sosyal medyanın da en çok konuştuğu konular arasındaydı. Birçoğu Şu'ya destek çıktı.

New York Times gazetesinin haberine göre hastanenin sözcüsü Chao Wei ise, kurumun, hükümetin belirlediği yardımla üreme teknolojileri kurallarına uyduğunu söyledi.

Reuters haber ajansına konuşan Şu, "Profesyonel bir hizmet almak için geldim, ama onun yerine bana işimi bir kenara bırakıp önce çocuk sahibi olmam gerektiğini söyleyen biriyle karşılaştım" dedi.

Yetkililer daha sonra da Şu'nun yumurta tedavisine devam etmeyeceklerini belirtti.

Pekin'deki Doğum ve Jinekoloji Hastanesi'ne giden Şu, hastane yetkililerinin 'yumurtalarını dondurmak yerine çocuk sahibi olması tavsiyesinde bulunduklarını' söyledi.

Serbest editör olarak çalışan 31 yaşındaki Teresa Şu, kariyerine devam edebilmek için geçen sene yumurtalarını dondurmaya karar verdi.

Çin'de bir kadın, evli olmadığı gerekçesiyle yumurtalarını dondurmayı reddeden hastaneye dava açtı.

Duruşma sonrası Şu, "Bir birey olarak değil, birçok bekar kadının beklentilerini temsilen mahkemedeymişim gibi hissettim" dedi.

Kadınların yaşları ilerledikçe yumurtalarının da kaliteleri düşüyor ve çocuk sahibi olmaları da giderek zorlaşıyor. Çin'de yumurta dondurmaya olan talep artarken birçokları da bu tedavi için ülke dışındaki klinikleri tercih ediyor.

Ünlü Çinli aktris Şu Jinglei de 2013 yılında, 39 yaşındayken ABD'ye gidip dokuz yumurtasını dondurduğunu açıklamıştı.

31 yaşındaki Teresa Şu da yumurtalarını ülke dışında dondurmayı düşündüğünü ama bunun çok maliyetli olduğunu söyledi.

Şu, tedavinin Tayland'da yaklaşık 14 bin dolar, ABD'de ise yaklaşık 28 bin dolar olduğunu ifade etti.

'Annelik kadınların tek değeri değil'

Çin'de yaygın kullanılan sosyal medya platformu Weibo'da birçokları Şu'ya 'Çin'in ilk bekâr yumurta dondurma davası' etiketiyle destek çıktı.

Bir kişi, "Doğurganlık, kadınların tek değeri olamaz. Anne olmanın yanı sıra her şeyden önce bağımsız bir bireysiniz" dedi.

Bir başkası da "Çin yasaları değişirse, sperm bankaları bekâr kadınlara açık olmalı! Nüfus sorunu belki biraz da olsa çözülür. Hala evlenmek istemeyen ve çocuk sahibi olmak istemeyen bir sürü kişi var" diye yazdı.