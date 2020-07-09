Çin'de bir kimlik hırsızlığı vakası, büyük bir sınav skandalını açığa çıkardı

Çin'de bu hafta yaklaşık 10 milyon öğrenci, geleceklerini belirleyecek üniversite sınavlarına (Gaokao) giriyor. Fakat bu kez sınav gerginliğine bir de önceki yıllarda kimlik hırsızlığı yoluyla yüzlerce öğrencinin hakkının yenmiş olduğu skandalın yarattığı endişe eklendi.

Çiftçi bir ailenin kızı olan Çen Çunşiyu için üniversite sınavı her şeyi değiştirebilecek bir fırsattı. Gaokao'yu kazanırsa üniversiteye girme hayali gerçekleşecekti.

Ama kazanamadı.

Üniversiteye giremeyince fabrika işçiliği, garsonluk gibi bir dizi işte çalışmayı denedikten sonra anaokulu öğretmeni oldu.

Fakat aradan 16 yıl geçtikten sonra şok edici bir şey öğrendi. Aslında girdiği üniversite sınavında Şandong Teknik Üniversitesi'ni kazanmakla kalmamış, kaydını bile yaptırmıştı.

Tabi bunu yapan kendisi değildi. Onun kimliğine dair bütün bilgileri ailesinin girişimiyle edinen aynı yaşlarda başka bir genç kadın onun yerine okumuştu.

Bu, Çin medyasında yer alan haberlere göre, Şandong eyaletinde 2002 ile 2009 yılları arasında saptanabilen 242 öğrenci kimliği hırsızlığından biri.