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Çin'de bitkisel ilaç şirketine yanıltıcı reklamdan soruşturma

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.01.2019 11:23 | Son Güncelleme

Tiencin'de yanıltıcı reklam yapan bitkisel ilaç şirketine yapılan soruşturmada 18 kişi gözaltına alındı

PEKİN (AA) - Çin'de ürettiği ürünleri abartılı ve yanıltıcı reklamlarla pazarlayan bitkisel sağlık ürünleri şirketine başlatılan soruşturmada 18 kişi gözaltına alındı.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Tiencin kentinde faaliyet gösteren ve bitkisel sağlık ilaçları üreten Çüenjien Nature Medicine Technology Development Co. Ltd. şirketine, ay başında abartılı ve yanıltıcı reklam yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Soruşturmada, 51 yaşındaki Şu soyadlı CEO'su dahil 18 kişinin gözaltına alındığı şirketin, piramit satış sistemi dolandırıcılığı da yaptığı ortaya çıkarıldı.

Öte yandan Çin'in sosyal medya platformlarında, şirketin kemoterapiye ihtiyaç duyulmadan bitkisel kürler ile kanseri tedavi etmeyi vadettiği iddia edilerek, 2015'te kanser hastası 4 yaşındaki bir kız çocuğunun ailesinin, kızın kullandığı kanser ilaçlarını bırakarak şirketin bitkisel tedavi ürünlerini kullanması sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Gözaltına alınan kişilerden ikisi kefaletle serbest bırakılırken soruşturmanın süreceği aktarıldı.

Ülkede geçen yıl temmuz sonunda da Çin'in iki büyük aşı üretici şirketinden biri olduğu belirtilen Cilin eyaleti merkezli Çangçun Çangşıng Life Sciences Ltd'nin kuduz aşıları ile difteri, tetanos ve boğmacadan koruyan karma aşı DTaP'yi düşük standartta ürettiği, tarihi geçmiş aşı sıvılarını kullandığı ortaya çıkmıştı.

Çin'de tepki çeken olaya yönelik yürütülen soruşturmada şirketin, 113 bin kuduz aşısının üretim tarihini sistematik olarak yanlış tuttuğu açığa çıkarılmış, ayrıca 252 bin 600 difteri, tetanos ve boğmacaya karşı kullanılan karma aşı DTaP'yi de düşük standartta ürettiği kaydedilmişti.

Bozuk aşıları üreten firmanın 18 yetkilisi gözaltına alınarak ilaç üretim sektörüne girişleri yasaklanmış, firmaya 9,1 milyar yuan (yaklaşık 1,3 milyar dolar) ceza kesilmişti.

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