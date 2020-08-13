Çin'de 'Boş Tabak Kampanyası': Devlet Başkanı Şi Cinping, gıda israfını önlemek için girişim başlattı

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping yiyecek israfının önlenmesi için kampanya başlattı. "Boş Tabak Kampanyası" olarak adlandırılan girişim kapsamında, restoranlarda sipariş edilebilecek yemek sayısının sınırlanabileceği belirtiliyor.

"N-1" adı verilen kural uyarınca restoranlarda en fazla, kişi sayısından bir eksik sayıda yemek siparişi verilebilecek. Örneğin beş kişilik bir aile en fazla dört porsiyon yemek söyleyebilecek.

Çin resmi haber ajansı Şinhua'ya göre Şi, Salı günü yayımlanan konuşmasında "İsraf utanç vericidir, idareli olmak onurlu bir davranıştır" dedi.

'Koronavirüs salgını gıda güvenliğinin önemini gösterdi'

Çin lideri konuşmasında sofradaki her yemeğin arkasında büyük bir emek ve özverinin bulunduğuna vurgu yapan bir şiirden dizelere yer verdi ve "Gıda güvenliğinde bir kriz duygusuyla hareket etmeliyiz. Bu yılki Covid-19 salgını, alarm zillerini çaldı" diye konuştu.

Çin'de yiyecek israfı son haftalarda ülke genelinde birçok tarlanın sel suları altında kalmasından sonra yeniden gündeme geldi. Ürün rekoltesinin düşmesi, koronavirüs salgını nedeniyle yükselen gıda fiyatlarının daha da artmasına neden oldu.