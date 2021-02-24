Çin'de boşanma davasında, kocanın karısına ev işleri için tazminat ödemesi kararı

Çin'de bu yıl yürürlüğe giren yeni medeni kanuna göre ayrılan çiftler çocuk bakımı, yaşlı bakımı ve birbirlerinin işlerine yardımcı olmak gibi faaliyetleri için tazminat alabiliyor.

Basına konuşan mahkeme heyeti başkanı genellikle boşanma davalarında mülklerin paylaşıldığını fakat ev içi emeğin de manevi değeri olduğunu söyledi.

Pekin'deki Fangşan İlçe Mahkemesi Çen'in Vang'a aylık 2 bin yuan (2 bin 200 TL) nafaka ve ev işleri için 50 bin yuan tazminat ödemesine karar verdi.

Başlangıçta boşanmak istemeyen Vang, sonrasında Çen'in ev işlerine ve çocuklarının bakımına hiç yardım etmediğini söyleyerek tazminat talep etti.

Mahkeme kayıtlarına göre soyadı Çen olan adam geçen yıl Vang soyadlı eşinden ayrılmak için dava açtı.

Bazıları beş yıllık emeğin karşılığı olarak verilen tazminatı düşük buldu.

Simgesel öneme sahip davada kadın ev içi emeği karşılığında 50 bin yuan (55 bin TL) tazminat alacak.

Pekin'de bir mahkeme boşanma davasında adamın, beş yıl boyunca ev işleri yapan kadına tazminat ödemesine karar verdi.

Önceki medeni kanunda bu tür tazminatlara yalnızca evlilik sözleşmesinde yer verilmesi durumunda karar verilebiliyordu.

Fakat Çin'de evlilik sözleşmesi nadiren yapılıyor.

570 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da hararetli tartışmalara yol açan konu hakkında başlatılan etiket 570 milyon kere görüntülendi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları beş yıllık ev içi emek karşılığında verilen 50 bin yuanlık tazminatı düşük buldu.

Bir kullanıcı "Pekin'de bir yıl boyunca bebek bakıcısı tutmanın maliyeti bile 50 bin yuandan fazla. Ev kadınlarının emeği hafife alınıyor" dedi.

Bazı kullanıcılar bekar kalmanın faydalarını vurgularken bazıları da kadınların kendilerini korumak için evlendikten sonra da kariyerlerine devam etmesi gerektiği yorumunda bulundu:

"Hanımlar, her zaman bağımsız kalmayı unutmayın. Evlendikten sonra çalışmayı bırakmayın, kendi yolunuzu çizin."

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre Çinli kadınlar her gün ortalama dört saat ev işi yapıyor. Bu erkeklerin 2,5 katı.

Bu oran OECD ortalamasının üzerinde. OECD ülkelerinde kadınlar erkeklerin iki katı ev işi yapıyor.

Türkiye'de ise kadınlar erkeklerin 4,5 katı ücretsiz hane içi emek harcıyor. Bu oran Japonya'nın ardından OECD içinde en büyük ikinci oran.



