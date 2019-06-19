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Çin’de çelik fabrikasında patlama: 6 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

Çin’in Jiangxi eyaletinde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.Çin’in Jiangxi eyaletindeki Nanchang kentinde, gaz boru hattının patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Çin’in Jiangxi eyaletinde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 6 kişi hayatını kaybetti.
Çin’in Jiangxi eyaletindeki Nanchang kentinde, gaz boru hattının patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililerce yapılan açıklamada, patlamada 6 kişinin yaralandığı 2’sinin durumunun ise ağır olduğu ifade edildi.
Nanchang şehrinde 29 Mayıs’ta Fangda şirketine ait bir çelik fabrikasında büyük bir patlama meydana gelmiş, en az 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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