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Çin’de cinsel istismarla suçlanan keşiş görevini bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 09:23 | Son Güncelleme

Çin’de cinsel istismarla suçlanan keşiş görevini bıraktı

PEKİN (AA) - Çin’de cinsel istismarla suçlanan Çin Budist Cemiyeti Başkanı Keşiş Şüe Çıng’ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Çin Budist Cemiyetinden yapılan açıklamada, Şüe'nin görevini bıraktığı belirtilerek, keşişin görevlerini, vekaleten bir yardımcısının yürüteceği kaydedildi.

Başkent Pekin’deki Longçüen Tapınağı’nın da liderliğini yürüten Keşiş Şüe'nin, Çin Komünist Partisinde Ulusal Siyasi Danışmanlık görevi de bulunuyor.

Şüe'nin, bu ay başında idaresi altında bulunan Longçüen Tapınağı’nda görevli rahibeleri zihin kontrol yöntemleriyle cinsel birlikteliğe zorladığı ve birden fazla rahibeye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Cinsel istismara ilişkin tapınaktan iki keşiş ülkenin sosyal medya platformu Weibo’da 95 sayfalık rapor yayınlamış, raporun ardından olay ülke gündemine gelmişti.

Öte yandan Şüe’den konuya ilişkin açıklama gelmezken, Longqüen Tapınağı Weibo’dan yaptığı açıklamada, cinsel istismar iddalarını yalanlayarak, “gerçeklerin çarpıtıldığını” ve "yanlış bilgilerin yayıldığını” savunmuştu.

Çin Din İşleri İdaresi "İnternette Çin Budist Cemiyeti Başkanı Şüe Çıng ile alakalı soruna ilişkin yansımaları yakından takip ediyor ve yüksek önem atfediyoruz.” açıklamasını yaparak soruşturma başlatmıştı.

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çin Çin Budist Cemiyeti Başkanı Şüe Çıng

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