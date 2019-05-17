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Çin’de çöken binada ölü sayısı 10’a yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

Çin’in Şanghay şehrinin Changing bölgesinde tadilat yapılan bir fabrikanın ek binasının sabah saatlerinde çökmesi sonucu ölü sayısının 10’a yükseldiği açıklandı.Çin’in Şanghay şehrinin Changing bölgesinde tadilat yapılan bir fabrikanın ek binasının dün yerel saatle 11.00 sularında çökmesi sonucu başlatılan kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Çin’in Şanghay şehrinin Changing bölgesinde tadilat yapılan bir fabrikanın ek binasının sabah saatlerinde çökmesi sonucu ölü sayısının 10’a yükseldiği açıklandı.
Çin’in Şanghay şehrinin Changing bölgesinde tadilat yapılan bir fabrikanın ek binasının dün yerel saatle 11.00 sularında çökmesi sonucu başlatılan kurtarma çalışmaları tamamlandı. Yetkililer, şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 25 kişinin kurtarıldığını açıkladı. Enkaz altından kurtarılan yaralıların tedavisinin sürdüğü aktarılırken gece boyunca soruşturmanın sürdüğü olayda görgü tanıklarının ifadelerinin alındığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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