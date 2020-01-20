HABER
  4. Çin'de Corona virüsünden ölenlerin sayısı üçe çıktı

Çin'de Corona virüsünden ölenlerin sayısı üçe çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.01.2020 11:58 | Son Güncelleme

Çin’de ortaya çıkan ve hızla yayılan Corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı üçe çıktı.

Çin'de Corona virüsünden ölenlerin sayısı üçe çıktı

Zatürreye neden olan virüs ilk kez Güney Kore’de de görüldü.Çin’de yeni tespit edilen ve akciğer hastalığına neden olan Corona virüsünden ölenlerin sayısı üçe çıktı. Çin makamları Pazartesi günü ilk kez Vuhan kenti dışında da virüsün görüldüğünü açıkladı. Açıklamaya göre Pekin'de iki ve Şenzen'de de bir kişide virüs tespit edildi. Her üç hastanın da daha önce Vuhan'a gitmiş olduğu belirtiliyor.

Çin makamlarına göre virüsten hastalananların sayısı yaklaşık 140. Çin Halk Cumhuriyeti'nde esrarengiz virüsü taşıdığı tespit edilen kişi sayısı ise 201. Hastalık nedeniyle 170 kişinin Vuhan'daki hastanelerde tedavi altına alındığı, 35 kişinin durumunun ağır ve dokuz kişinin durumunun da kritik olduğu belirtildi.

Doktorlar Pekin'de iki kişiye zatürre teşhisi konduğunu ve buna yeni virüsün neden olduğunu açıkladı. Çin'in güneyindeki Şenzen'de de 66 yaşında bir adamın virüs nedeniyle hastalandığı tespit edildi.

Virüsün yayılmasından endişe duyuluyor

Çin'de gelecek Cumartesi günü yeni yıl kutlamaları nedeniyle virüsün daha da yayılabileceğinden endişe ediliyor. Her yıl milyonlarca Çin vatandaşı tren, otobüs ya da uçakla ülke içinde seyahat ediyor.

Vuhan'daki sağlık makamlarının verdiği bilgilere göre virüs ilk kez aralık ayında görüldü. Virüsün kentte vahşi hayvanların da alınıp satıldığı bir balık pazarından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ancak virüs tespit edilen kişilerinin bazıları söz konusu pazarla herhangi bir temasta bulunmadıklarını söyledi. Dolayısıyla henüz virüsün insandan insana bulaştığı yönünde resmi bir açıklama bulunmasa da bu, güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.

Yeni virüsün ölümcül Sars virüsünün de dahil olduğu virüs familyasına dahil olduğu belirtiliyor. Sars virüsü nedeniyle 2002 ve 2003 yıllarında Çin'de yaklaşık 350, Hongkong'da ise yaklaşık 300 kişi hayatını kaybetmişti.

Virüse Güney Kore'de de rastlandı

Corona virüsüne Güney Kore'de de rastlandı. Güney Kore sağlık makamları virüsün 35 yaşındaki Çinli bir kadında görüldüğünü ve kadının Vuhan'dan Güney Kore'ye geldiğini açıkladı. Sözkonusu kadında ateş ve nefes alma zorluğu görüldüğü belirtildi. Şimdiye kadar Tayland'da iki, Japonya'da da iki kişide virüs tespit edilmişti.

dpa,AFP / EC,JD

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Otobüs bekleyen kadına büyük şok! Otobüs bekleyen kadına büyük şok!
Irak'ta sokaklar karıştı, hükümet resmi tatil ilan ettiIrak'ta sokaklar karıştı, hükümet resmi tatil ilan etti
75 mahkûm Paraguay'dan Brezilya'ya tünel kazdı75 mahkûm Paraguay'dan Brezilya'ya tünel kazdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

Dehşet anları! Koşarak geldi, kurşun yağdırdı

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

O Ses Türkiye'ye damga vurdu: Sahnede 3 kişi var sandım

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Bakanlık genelge göndermişti! Yeni dönem başladı

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Son ankette çarpıcı sonuçlar: HDP'den yüzde 60 destek alıyor

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Melisa Şenolsun Beren Saat'i geride bıraktı!

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

Meteoroloji İstanbul için tarih verdi! Kar geliyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Genç kız bekaretini satışa çıkardı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O Avrupa ülkesinden ezber bozan Filistin açıklaması

O Avrupa ülkesinden ezber bozan Filistin açıklaması

Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor

Azerbaycan'da 'Kanlı Ocak' kurbanları anılıyor

Barın önünde bekleyenlere ateş açıldı: 1 ölü, 15 yaralı

Barın önünde bekleyenlere ateş açıldı: 1 ölü, 15 yaralı

Kızının hayaletlerle konuştuğu anları videoya çekti

Kızının hayaletlerle konuştuğu anları videoya çekti

Ölümcül aşk üçgeni! Okul müdiresi eski öğrencilerine para vererek...

Okul müdiresi eski öğrencilerine para verip...

'Bakışları tuhaf' diye terk edildi, sahiplenmek için 150 kişi başvurdu

'Bakışları tuhaf' diye terk edildi ancak 150 kişi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.