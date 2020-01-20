Çin'de Corona virüsünden ölenlerin sayısı üçe çıktı

Zatürreye neden olan virüs ilk kez Güney Kore’de de görüldü.Çin’de yeni tespit edilen ve akciğer hastalığına neden olan Corona virüsünden ölenlerin sayısı üçe çıktı. Çin makamları Pazartesi günü ilk kez Vuhan kenti dışında da virüsün görüldüğünü açıkladı. Açıklamaya göre Pekin'de iki ve Şenzen'de de bir kişide virüs tespit edildi. Her üç hastanın da daha önce Vuhan'a gitmiş olduğu belirtiliyor.

Çin makamlarına göre virüsten hastalananların sayısı yaklaşık 140. Çin Halk Cumhuriyeti'nde esrarengiz virüsü taşıdığı tespit edilen kişi sayısı ise 201. Hastalık nedeniyle 170 kişinin Vuhan'daki hastanelerde tedavi altına alındığı, 35 kişinin durumunun ağır ve dokuz kişinin durumunun da kritik olduğu belirtildi.

Doktorlar Pekin'de iki kişiye zatürre teşhisi konduğunu ve buna yeni virüsün neden olduğunu açıkladı. Çin'in güneyindeki Şenzen'de de 66 yaşında bir adamın virüs nedeniyle hastalandığı tespit edildi.

Virüsün yayılmasından endişe duyuluyor

Çin'de gelecek Cumartesi günü yeni yıl kutlamaları nedeniyle virüsün daha da yayılabileceğinden endişe ediliyor. Her yıl milyonlarca Çin vatandaşı tren, otobüs ya da uçakla ülke içinde seyahat ediyor.