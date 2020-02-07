Çin'de Corona’yı Duyuran Doktorun Ölümüne Tepkiler Çığ Gibi

Polis geçen Aralık ayında Li’nin de aralarında olduğu 8 doktora, ortaya çıkan virüs hakkında sosyal medya üzerinden arkadaşlarını uyardıkları için uyarı cezası vermişti. Çin yüksek mahkemesi daha sonra polisi eleştirse de iktidar partisi de salgın konusundaki bilgi akışı üzerinde denetimini sıkılaştırmıştı.

Çin Hastalıkların Kontrolu Merkezi’nin baş bilimadamı Zeng Guang bir blog sitesinde yazdığı yazıda, ‘’Wuhan’daki salgınla ilgili daha ilk aşamalarında bilgi veren bir kahraman olan Dr. Li Wenliang ölümsüzdür’’ ifadesini kullandı.

Dr. Li Wenliang ölümünün ardından, Komünist Parti’nin bilgi akışı üzerindeki denetimine yönelik biriken öfke ve yetkililerin geçmişten bugüne hastalıkların yayılması, kimyasal sızıntılar, tehlikeli ürünler ya da mali dolandırıcılıklar gibi vakalarda yalan söylediği şikayetlerinin sembolü haline geldi.

Corona virüsüyle ilgili yetkilileri ilk uyaran isim olan genç Çinli doktorun ölümü, bir yandan doktora ülke genelinde övgülerin yağmasını diğer yandan da komünist yetkilileri siyaseti kamu güvenliğinin üzerinde tuttuğu eleştirilerini tetikledi.

Komünist Parti ve Devlet Başkanı Xi Jinping’le ilgili daha genel bir hoşnutsuzluğa işaret eden bazı yorumlara da rastlandı. En azından 1980’lerden bu yana iktidara gelen en güçlü Çin lideri olarak görülen ve 2018’de ömür boyu devlet başkanı kalmasına imkan tanıyan bir anayasa değişikliğini hayata geçiren Xi, 2012’de devlet başkanlığı koltuğuna oturmasından bu yana toplum üzerindeki denetimleri seviyesini arttırdı.

Başkent Pekin sokaklarında da halk hem doktorun ölümüne üzüntülerini dile getirdi hem de Çin’in Li’den ders çıkarması gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Kimi kullanıcılarsa virüsün ilk ortaya çıktığı düşünülen bir hayvan türünden ziyade suçu Çinli yetkililerin üzerine atan yorumlar yazdı, doktorun üzerine gidenlerin cezalandırılması gerektiğini belirtti. Sivri eleştirilerin süratle sansüre uğradığı ve siteden silindiği görüldü.

Hükümetin sessiz kalmayı tercih ettiği sırada arkadaşlarını uyarmaya çalışan 8 sağlık çalışanından biri olan Li, Weibo’daki blog hesabında yazı yazmıştı. Söz konusu yazıda 3 Aralık’ta 2002-2003 yıllarında 800’e yakın kişiyi öldüren SARS’a benzer bir virüse rastladığını belirtmişti. 7 hastasının virüse maruz kaldığını rapor ettikten sonra 3 Ocak’ta kendisini ziyaret eden polis tarafından yalan bilgi yaydığını kabul eden bir yazıyı imzalamaya zorlandığını ve bu davranışına devam ederse cezalandırılacağı yönünde uyarıldığını anlatmıştı.

Wuhan’da yerel yönetim yetkilileri, Aralık ayında doktorlara, yerel bir yasama biriminin yıllık toplantısına gölge düşürmemek için, yayılan virüs hakkında dışarıya bilgi vermemelerini tembih etmekle suçlanıyor. Virüsün yayıldığı sırada doktorlara, tıbbi gereç bağışı çağrılarını içeren sosyal medya mesajlarını silmeleri talimatı verildiği belirtiliyor. Bu durum, yetkililerin kamu güvenliğinden çok imajı düşündükleri eleştirilerini hızlandırdı.

Li’nin ölümünün ardından hükümet yanlısı Global Times gazetesinde bile 8 doktora yapılan muamelenin ‘yerel yetkililerin bulaşıcı ve öldürücü bir virüsle başa çıkmada ne kadar yetersiz olduğunu gösterdiği’’ yorumu yapıldı.

Japon tur gemisinde 41 yeni vaka

Bu arada Japonya karantina altındaki Diamond Princess tur gemisinde 41 yeni Corona virüsü vakasına daha rastlandığını açıkladı. 3700 yolcu ve mürettebat hala gemide 14 gün karantina altında tutuluyor.

Başbakan Shinzo Abe, Holland America’s Westerdam adlı bir başka gemideki yabancı yolcuların Japonya’ya alınmayacağını açıkladı. Abe virüs kaptığından şüphelenilen yolcular olduğunu söylese de merkezi Seattle’daki tur şirketi gemide kimsede virüs olmadığını savundu. 2000’in üzerinde yolcusu bulunan gemi halen Japonya açıklarında bekliyor ve yanaşacak başka bir liman arıyor. İkisi yabancı ve ikisi Japon en az 4 tur gemisinin daha ay sonuna kadar Japonya’ya vuracağı bilgisi verilirken, Ulaştırma Bakanı Kazuyohi Akaba ülke genelindeki liman yetkililerinden gemilere yanaşma iznini vermemelerini istedi.