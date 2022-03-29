Çin’de COVID-19 Nedeniyle İkinci En Büyük Kapanma

Çin’de, son iki yılın en kapsamlı Corona kısıtlamaları Şangay’da devreye sokuldu. Kapanmanın başlıca nedeni, pandemiyle mücadelede ‘Sıfır COVID’ politikası izleyen ülkenin finans merkezi olan kentte son dönemlerde yeni vakaların hızla artması.

26 milyon nüfuslu kentte toplu COVID-19 testi yapılacak. Kent genelinde iki aşamada hayata geçirilecek olan kapanma, 2019 yılı sonunda virüsün ilk tespit edildiği Wuhan’dan bu yana ülkedeki en geniş kapsamlı kısıtlama uygulaması olacak.

Yetkililer, Şangay’ın finans bölgesi Pudong ve çevresinin toplu test hizmetlerinin yürütülebilmesi için 28 Mart-1 Nisan tarihleri arasında tamamen kapalı olacağını açıklandı. Toplu test programının ikinci aşamasında da Huangpu Nehri’nin batısında 5 günlük kapanma uygulanacak.

Kısıtlamaların olduğu bölgelerde halk evlerinde kalacak ve ihtiyaç duyulan ürünler önceden belirlenen güvenlik noktalarına posta yoluyla gönderilecek. Tüm toplu ulaşım araçlarının faaliyetleri durdurulacak, ‘zorunlu’ kategorisinde olmayan işletmeler ve ofisler kapatılacak.

Vaka sayılarının artmaya başlamasından bu yana kentte birçok bölgede son haftalarda karantina sürecine girilmişti.

Kapanma sürecinin resmi olarak 5 güne çıkarılmasıyla beraber, yüzlerce kent sakininin panik halinde marketlere akın ettiği belirtiliyor.

Güncel verilere göre, dün kentte 3 bin 500 yeni Corona virüsü vakası daha tespit edildi. Yetkililer, bu kişiler arasında sadece 50’sinin COVID-19 belirtileri gösterdiğini söylüyor. Aynı gün içinde ülkenin diğer bölgelerinde 1219 yeni vaka kayıtlara geçti.

Corona virüsünün çıkış noktası olduğu tahmin edilen Çin’de pandemi boyunca COVID-19 kaynaklı 4 bin 638 can kaybı oldu. Bunlar arasında son iki can kaybı 20 Mart’ta yaşandı.

Şangay’ın yanısıra özellikle Jilin kentinde de vaka sayıları artarken, Mart ayı boyunca şimdiye kadar 56 binden fazla yeni vaka belirlendi. Ülkede pandeminin başlangıcından bu yana kayıtlara geçen toplam vaka sayısı ise 145 bin.

