Çin'de Doğal Gaz Tesisinde Patlama

Çin’in Henan bölgesinde bir doğal gaz üretim tesisinde patlama meydana geldi. Olayda en az 12 kişinin hayatını kaybettiği, 13 kişinin ağır yaralandığı ve üç kişiden de haber alınamadığı bildiriliyor.

Patlama, ülkenin iç bölgelerinde bulunan Henan’da, devlete ait Coal Gas adlı firmanın tesislerinde dün yaşandı.

Çin resmi haber ajansı Xinhua, firmanın tüm faaliyetlerinin durdurulduğunu belirtti.

Yetkililer, patlamanın tesisin hava ayrıştırma bölümünde meydana geldiğini açıkladı.

Şiddetli patlamanın etkisiyle, 3 kilometreye varan uzaklıktaki binaların camları kırıldı.

