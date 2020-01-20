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  4. Çin'de domuza "bungee jumping" yaptırılması tepki çekti

Çin'de domuza "bungee jumping" yaptırılması tepki çekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 13:42 | Son Güncelleme

Çin'de domuza "bungee jumping" yaptırılması tepki çekti

Çin'de bir tema parkı, metrelerce yüksekliğe çıkardığı domuza "bungee jumping" yaptırdı.

BBC'nin haberine göre, 75 kilogram ağırlığındaki domuzun 68 metre yükseklikteki kuleden atılması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Görüntülerde mor bir pelerine sarılan domuzun metrelerce yükseklikteki kuleden aşağı bırakılırken çıkardığı çığlıklar duyuluyor.

Tema parkı tarafından yapılan açıklamada, gösterinin tesisteki yeni "bungee" etkinliğinin açılışı sebebiyle yapıldığı belirtildi.

Eleştirilerin dikkate alındığı vurgulanan açıklamada, "Tepki ve tavsiyeleri içtenlikle kabul ediyoruz ve özür diliyoruz. Turistlere daha iyi hizmet sağlamak üzere pazarlama faaliyetlerimizi geliştireceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, domuz gösterinin ardından mezbahaneye gönderildi.

Hayvanlara yapılan işkencelerin Çin'de hukuki bir yaptırımı bulunmazken, sosyal medya kullanıcılarının çoğunluğu söz konusu etkinliği kınadı.

Uluslararası hayvan hakları savunucusu PETA, olayı kınarken "Hayvana işkencenin en kötü hali" değerlendirmesinde bulundu.

PETA'nın üst düzey yöneticisi Jason Baker, "Domuzlar korku ve acıyı bizim gibi yaşar. Bu iğrenç pazarlama yasa dışı olmalı." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bungee Jumping çin domuz

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