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Çin'de Domuzlardan İnsanlara Geçen Yeni Virüs Tepit Edildi

30.06.2020 16:46 | Son Güncelleme

Çin’de domuzlarda görülen yeni bir grip virüsü tespit eden uzmanlar, bu virüsün insanlara bulaştığı uyarısında bulundu. Virüsün pandemiye yol açma olasılığı bulunmakla beraber henüz ciddi bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor

Çin'de Domuzlardan İnsanlara Geçen Yeni Virüs Tepit Edildi

Bir grup Çinli araştırmacı, 2011 - 2018 yılları arasında domuzlarda tespit edilen H1N1 grip virüsünü incelemeleri sonucunda, bu virüsün “G4” olarak adlandırılan türünde pandemiye yol açma riski taşıyan özellikler gördü. Proceedings of the National Academic of Sciences adlı Amerikan bilim dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre domuz çiftliklerinde çalışanların kanında söz konusu virüsün yoğunluğunun yüksek olduğu aktarıldı ve bu alanda faaliyet gösterenlerin yakından takip edilmesi önerildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Christian Lindmeier, Salı günü Cenevre’da yapılan toplantıda, bu araştırmayı dikkatle inceleyeceklerinin altını çizdi.

Lindmeier, “Bu, grip karşısında kalkanımızı indiremeyeceğimizi ve Corona virüsü pandemisi sürecinde tedbiri elden bırakmayıp gözetime devam etmemiz gerektiğini gösteriyor” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian da Salı günü bir basın toplantısında konuyla ilgili açıklamada bulunarak, yeni bulguları yakından takip ettiklerini vurguladı ve “Herhangi bir virüsün yayılmasını engellemek için gereken tüm önlemleri alacağız” dedi.

Çinli yetkililer, 2009 yılında H1N1 virüsü yayıldığında, salgından etkilenen ülkelerden gelenlerin Çin’e girişini kısıtlamış, on binlerce kişiyi karantina altına almıştı.

Uzmanların yeni tespit ettiği virüs, özellikle domuzlarda görülen H1N1 virüsünün bir türü.

Washington Üniversitesi’nden biyolog Carl Bergstrom, G4 olarak adlandırılan bu virüsün insanlara bulaşma riskinin bulunduğunu, ancak şu an büyük bir salgına dönüşme olasılığının düşük olduğunu söylüyor.

Bergstrom, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, “Beş yıldır bu virüse maruz kalanlar olmasına rağmen G4’ün insanlarda görüldüğü yönünde bir kanıt yok. Bunu hatırlamamız lazım” ifadelerini kullandı.

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