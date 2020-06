Çin'de Domuzlardan İnsanlara Geçen Yeni Virüs Tepit Edildi

Bir grup Çinli araştırmacı, 2011 - 2018 yılları arasında domuzlarda tespit edilen H1N1 grip virüsünü incelemeleri sonucunda, bu virüsün “G4” olarak adlandırılan türünde pandemiye yol açma riski taşıyan özellikler gördü. Proceedings of the National Academic of Sciences adlı Amerikan bilim dergisinde yayınlanan araştırmanın sonuçlarına göre domuz çiftliklerinde çalışanların kanında söz konusu virüsün yoğunluğunun yüksek olduğu aktarıldı ve bu alanda faaliyet gösterenlerin yakından takip edilmesi önerildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Sözcüsü Christian Lindmeier, Salı günü Cenevre’da yapılan toplantıda, bu araştırmayı dikkatle inceleyeceklerinin altını çizdi.

Lindmeier, “Bu, grip karşısında kalkanımızı indiremeyeceğimizi ve Corona virüsü pandemisi sürecinde tedbiri elden bırakmayıp gözetime devam etmemiz gerektiğini gösteriyor” dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian da Salı günü bir basın toplantısında konuyla ilgili açıklamada bulunarak, yeni bulguları yakından takip ettiklerini vurguladı ve “Herhangi bir virüsün yayılmasını engellemek için gereken tüm önlemleri alacağız” dedi.